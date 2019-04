BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida se mete con autoridad en las semifinales (56-79) Ortega aplaude tras finalizar el partido ante el Mann Filter. / FOTO: CB AVENIDA El equipo salmantino vence en Zaragoza a un valiente Mann Filter y sigue su camino para luchar por su tercer triplete seguido JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 14 abril 2019, 14:08

Era lo esperado y el CB Avenida ya está en las semifinales de la Liga Femenina por la vía rápida. El equipo salmantino se impuesto esta mañana por 56-79 al Mann Filter de Zaragoza en el segundo partido de los cuartos de final y tras el amplio triunfo también del primer partido en Salamanca (77-51) del pasado miércoles, las de Miguel Ángel Ortega ya esperan rival en la siguiente ronda, que saldrá del duelo entre el Gernika Bizkaia y el Valencia Basket, por ahora con ventaja para las valencianas (0-1).

Un partido el de esta mañana en el que la gran diferencia en amplitud de roster -además con la importante ausencia en las locales de Brittany Brown tras la lesión de rodilla que se produjo en Salamanca en el primer partido de cuartos de final- y física volvió a ser decisiva con el paso de los minutos. Jewell Loyd volvió a demostrar que está plena de forma y que está dos pasos por delante en la Liga Femenina: la americana marcó de nuevo diferencias cuando y como quiso para terminar el duelo con 19 puntos y cinco triples de ocho lanzamientos; además, Erika se quedó a un punto del doble-doble (9 puntos y 14 rebotes) y también su compañera Goree realizó un buen partido con 12 puntos y 8 capturas, 5 de ellas ofensivas en un choque en el que Angel Robinson apenas disputó 5 minutos.

El equipo de Ortega volvió a ser dominante en las dos zonas, forzó 17 pérdidas en el rival con su alta presión y tuvo además un 60% de acierto en tiros de '2' ante un Mann Filter que a pesar de todo, nunca bajó los brazos.

El CB Avenida partió de inicio con Elonu al '4', Erika de Souza al '5' y en el exterior con Silvia, Givens y Loyd. Y el equipo de Salamanca no tardó en demostrar que quería irse por la vía rápida a las semifinales ante un Mann Filter que no pudo contar como ya era conocido con su mejor jugadora, la americana Brittany Brown, que se lesionó en una rodilla en Zaragoza y no pudo despedir la temporada en la cancha junto a su equipo -vio el partido junto al banquillo con una aparatosa rodillera-. Buena defensa, varios robos de balón, contraataque, Loyd y su buena mano, la dominante presencia física de Erika por dentro y el CB Avenida empezó mandando 0-15 en los primeros cinco minutos. La primera canasta local fue un triple de Vega Gimeno. Ahí empezaron las rotaciones azulonas y tras un 7-2 de las locales (7-17), Ortega paró el partido tras varias canastas fáciles del Mann Filter a tres minutos para el final del primer periodo, un cuarto que se cerró con un 2+1 de Eldebrink (15-25).

Con unos buenos minutos de Goree y Elonu haciendo daño con sus tiros de media distancia, el CB Avenida pudo controlar el empuje maño con una renta que rondó la decena de puntos.

La constante zona del Mann Filter permitió cómodos tiros de tres de un Avenida que, aunque en un principio perdonó, cuando la 'bola' llegó a las manos de Loyd, la americana no perdonó y con dos triples seguidos volvió a abrir hueco (26-41, min. 17). Sin embargo, el equipo de Fabián Téllez, valiente en todo momento, no tiró la toalla y al descanso se enganchó de nuevo (33-41).

El Mann Filter vio la oportunidad de poder disputar el partido, llegó incluso a acercarse a seis puntos (35-41) pero el golpe en la mesa del campeón fue tan autoritario tanto en defensa, forzando de nuevo los robos de balón en la salida del balón, como sobre todo con la gran mano de Loyd, con otros dos triples, para empezar a romper el partido (39-57).

Ni aún así tiró la toalla el bravo equipo maño. Contestó con dos triples al campeón y tras una antideportiva en un rebote para Goree, las de Fabián Téllez rebajaron la renta visitante a +12 (47-59). Pero a cada mínimo error local, el CB Avenida lo castigó con firmeza en ataque para irse al último periodo con la tranquilidad de un amplio marcador (49-65).

El último cuarto ya fue un paseo militar para el CB Avenida, asumiendo ya el Mann Filter que eran los últimos minutos de la temporada. Ortega dio sus primeros minutos del partido a Belén Arrojo en un choque que se convirtió por momentos en un correcalles y que finalizó con 56-79.