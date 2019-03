BALONCESTO - Copa de la Reina El CB Avenida logra el triplete y ya es el club español con más Copas y títulos en España (71-79) Silvia Domínguez levanta la Copa de la Reina delante de sus compañeras, técnicos y directivos. / FOTO FEB El club salmantino conquista su octava Copa de la Reina, tercera seguida, tras derrotar al Girona en una final que controló en todo momento con Erika de Souza como MVP JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 3 marzo 2019, 15:39

El CB Avenida sigue haciendo historia en el baloncesto femenino. El equipo salmantino ha consquistado esta mañana en Vitoria la octava Copa de la Reina de su historia al derrotar al Spar Citylift de Girona por 71-79, la tercera consecutiva de las salmantinas, lo que convierte al club charro en el que más títulos coperos posee en sus vitrinas superando los siete que tienen el Ros Casares y El Masnou catalán, ya desaparecidos. Y no solo eso, porque este título es el 22º de la historia de Avenida en España, con lo que también supera al Ros Casares (21) por lo que ya es el club con más títulos nacionales en la historia del baloncesto femeninmo español.

Y sin terminar de acudir a las estadístias, esta Copa de la Reina supone el noveno título seguido en España que logra Avenida, que desde que llegó Ortega a Salamanca precisamente desde Girona tras ser despedido, acumula nueve seguidos en España incluyendo la Supercopa de España de esta temporada que ganó Lino López, técnico destituido hace poco más de un mes por el club charro. Es decir, que Ortega ha ganado todos los títulos nacionales desde que llegó a Avenida: ocho de ocho en España.

Y es que el equipo charro le tiene comida la moral a Girona al que ha ganado las últimas ocho finales que han disputado los dos mejores clubes del baloncesto nacional.

El CB Avenida dominó desde el inicio el partido, controlando el ritmo y sobre todo imponiendo su poderoso juego interior con Erika de Souza rejuveneciendo unos cuantos años sobre la pista de Vitoria para culminar un gran encuentro con 20 puntos y 6 rebotes que la convirtieron en la MVP de la final. La carioca, en una gran encuentro de todo el equipo, estuvo muy bien acompañada por dentro por Robinson con 13 puntos o Elonu con 11.

Avenida volcó todo su juego en el interior en el primer cuarto. Ya empezó haciéndolo sobre Robinson y empezó el partido mandando con -0-7 porque a las dos primeras canastas de la americana le siguió el primer triple de Loyd. La respuesta de Girona no se hizo esperar con un 8-0 con dos triples Nuria y Hampton. Llegó el momento de los primeros cambios en ambos equipos con Ortega dando entrada a Erika de Souza y Gil. La brasileña, que se motiva como nadie en las finales, se hizo inmensa en la zona y dio igual que Suris le metiera a Reisinguerova para intentar paliar la diferencia de kilos dentro. Erika anotó 10 puntos casi seguidos para llevar a su equipo al 18-24 del final del primer cuarto.

Erika de Souza celebró con lágrimas su MVP de la Copa de la Reina, / FEB

El equipo salmantino siguió impriendo un gran ritmo al partido en el que se sintía muy cómodo. Logró ponerse con +9 tras el triple de Eldebrin abriendo el segundo cuarto (20-29) mientras que Girona perdía a Reisingerova por problemas en un tobillo que la mermaron ya para el resto del encuentro. Pero como en el primer cuarto, el equipo catalán se volvió a agarrar al choque y ahora con su último fichaje, Williams, que ha llegado para reemplazar la marcha de Shay Murphy que deja el equipo catalán tras la Copa. Así a tres para el descanso el 29-31 mandaba en el electrónico. Avenida volvió a estirar la goma en el tramo final gracias a su excelente defensa con un triple de Givens que marcaba de nuevo el +9 para las charras pero un triple final sobre la bocina de Bea Sánchez dejaba el duelo al descanso en 37-43 y con la sensación de que Avenida estaba siendo mejro en el partido imponiendo sus mejores armas.

En la reanudación Avenida alcanzó su máxima renta (+10) tras un robo de balón y finalización de Loyd (39-49) ante un Girona que cada vez estaba más incómodo en la pista y en el que seguía sin aparecer su referencia exterior, una Shay Murphy demasiado gris (0 puntos). En Avenida, siempre aparecía alguien: cuando no era Givens, lo hacía Elonú y si no, Silvia con una gran penetración y canasta en suspensión delante de Laia Palau para forzar el tiempo de Suris con 45-54 a falta de cuatro minutos para el final del tercer periodo. El conjunto catalán pasó a zona pero un triple de Eldebrink y la omnipresencia de Erika, que se come a su compatriota Colhado cada vez que se mide a ella, llevaron el partido al último periodo con 54-63 con canasta sobre la bocina de Goree a sensación asistencia de Elonu.

Pasaron los primeros minutos y la renta salmantina no bajaba con los dos equipos empleándose a fondo en defensa. Sin embargo, dos pérdidas de Avenida permitieron a Girona dos rápidas canastas que frenó Ortega con un tiempo a falta de 6.26 (60-65). Y, de nuevo, el interior azulón volvió a ser clave para mantener a raya a las catalanas con el regreso de Erika a la cancha tras unos minutos de descanso (64-71, a 3.49). Dos nuevas acciones de la brasileña acercaron ya de forma definitiva a Salamanca: canasta de cinco metros de la Erika y después una asistencia coast to coast de la pívot para bandeja final de Elonu y forzar de nuevo el tiempo de Surís para colocar la máxima renta del partido 64-75 a falta de 2.50. Tras una nueva pérdida de balón catalana, el título ya estaba en manos de las de Ortega.