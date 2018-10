BALONCESTO - Liga Femenina DIA Avenida llega a la Euroliga muy sólido con otra victoria cómoda ante el Cadí La Seu (53-82) Givens conduce el balón ante el Cadí La Seu. / CB AVENIDA El equipo salmantino realizó un gran cuarto final (9-27) antes de debutar este jueves en la máxima competición continental en casa del Hatay OPTA La Seu de Urgell Domingo, 21 octubre 2018, 20:36

Tres de tres. El Perfumerías Avenida continúa invicta en la Liga Dia y llega al primer compromiso de la Euroliga en el mejor momento posible contra el potente Hatay BB de Turquia. Las de Salamanca, dirigidas por Lino López, arrollaron al Cadí La Seu por 53 a 82 en un buen partido del equipo charro que supo aprovechar las numerosas pérdidas del equipo catalán.

La puesta en escena de los dos equipos fue bastante buena. Un intercambio de golpes sin casi errores. Eso sí, los primeros minutos fueron para el equipo dirigido por Bernat Canut con un parcial de 13 a 8 con triples de Georgina Bahí, Merritt Hempe y Yurena Díaz. Los dos equipos jugaban muy bien sin la pelota y aprovechaban todo tipo de espacios. Un parcial de 0 a 10 de las de Lino López pusieron por delante en el electrónico al conjunto charro con un 13 a 18 con una gran aportación de Adaora Elonu con ocho puntos.

La intensidad defensiva mejoró respecto al inicio del partido del Perfumerías Avenida y en el segundo cuarto continuaron ahogando a las catalanas. Un parcial de 0 a 7 con cuatro puntos consecutivos de Laura Gil dejó el marcador en 15 a 25. Los triples de Mehryn Kraker despertaron a las de Bernat Canut que se situaron a sólo cuatro puntos (21 a 25), pero un nuevo arreón de las de Lino López con dos triples de Belén Arrojo y Maria Asurmendi dejaron la reacción de las catalanas en anécdota (21-31).

El partido sólido de las de Salamanca y las numerosas perdidas de las de La Seu d'Urgell condenaron a las catalanas. Entonces apareció la sueca Elin Eldebrink con sus acciones individuales y también la pívot norteamericana Angel Robinson para dejar un 24-40 con un parcial de 4 a 15. Una canasta de Kraker y otra de Andrea Vilaró maquilló el marcador al descanso (28 a 40).

En la reanudación, el Cadí tiró de carácter y su defensa también adquirió un nivel más de dureza y un parcial de 9 a 2 con los puntos de Mehryn Kraker situó a las catalanas a tan sólo 11 puntos del equipo charro (44 a 55). No quisieron sorpresas negativas las de Lino López y en el último cuarto pasaron por encima de las de la Seu d'Urgell con un baloncesto de gran intensidad. Chrissy Givens se convirtió en una pesadilla de las catalanas y Laura Gil demostró superioridad en la pintura con su mejora ofensiva.

El Perfumerías Avenida no dio ningún tipo de opción a las de Bernat Canut. La base canaria Yurena Díaz no se encontraba cómoda en el parquet y las de Salamanca eran un auténtico vendaval anotador. Un parcial final de 0 a 12 con triples de Belén Arrojo, Maria Asurmendi y Eldebrink y tres puntos de Laura Gil sentenció la tercera victoria de la temporada. Intratables y además contra un equipo que aún no conocía la derrota está temporada. El próximo partido será en Turquía en el inicio de la Euroliga contra el Hatay BB y el siguiente en la competición doméstica contra el Quesos El Pastor en Salamanca. La máxima anotadora del Perfumerías Avenida en La Seu d'Urgell fue la sueca Elin Eldebrink con 13 puntos, pero las dos más valoradas fueron Laura Gil y Angel Robinson con 18.