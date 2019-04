BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida da un frío primer paso hacia las semifinales (77-51) Laura Gil se dispone a intentar anotar ante una rival. / MANUEL LAYA El partido quedó marcado por la posible grave lesión de rodilla de la americana del Mann Filter Brittany Brown al inicio del segundo cuarto JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 10 abril 2019, 23:00

Primer paso resuelto para el CB Avenida. El equipo salmantino, que busca su tercer triplete consecutivo en España, ha iniciado esta noche con una cómoda victoria los cuartos de final de la Liga Femenina ante el Mann Filter por 77-51, en un encuentro no demasiado brillante de las salmantinas y que quedó marcado en el arranque del segundo cuarto con la posible grave lesión de rodilla de la americana del Mann Filter, Brittany Brown, que en una acción fortuita resultó dañada en su articulación y ya no volvió a jugar. El pabellón se quedó helado con los gritos de la escolta y así siguió el partido, que ya no entró en calor en todo lo que quedaba.

Al CB Avenida le valió con su enorme diferencia física y a la gran mano de Loyd -16 puntos al descanso para un total de 18- y la gran noche de Laura Gil (11 puntos y 8 rebotes) para imponerse a un conjunto maño que el domingo intentará evitar el 2-0 definitivo en Zaragoza, que es el reto de las de Ortega para llegar lo más descansadas posibles a las semifinales. El equipo de Ortega estuvo en un 45% en tiros de '2' y un 5o% en triples (9 de 18), dominó el rebote y controló las pérdidas ante un Mann Filter que, a pesar de su inferioridad y contratiempos, nunca bajó los brazos.

Ortega inició el partido con las dos torres juntas, Robinson y Erika, junto a Silvia, Givens y Loyd ante un Mann Filter que aprovechó los fallos en el tiro de su rival y las concesiones defensivas en los primeros minutos para comandar el electrónico (4-9, min. 4). Con el primer triple en el partido de las locales a los seis minutos -Givens- se colocó por primera vez por delante Avenida en el partido, pero la gran mano de Vega Gimeno, con cinco puntos seguidos devolvió de inmediato a las de Fabián Téllez a liderar el choque.

Ni siquiera la entrada de las primeras jugadoras desde el banquillo azulón -Elonu, Gil, Eldebrink o Asurmendi- mejoró la defensa azulona y el primer cuarto se cerró con 20-20 con 10 puntos para Vega Gimeno en las mañas. El Mann Filter, que arrancó en individual, no tardó en pasar a la zona para intentar mitigar su enorme diferencia física en el interior.

El cambio en el plano defensivo fue evidente en el segundo cuarto desde el primer segundo. No tardó en detectarlo Fabián Téllez, que en apenas dos minutos paró el partido con un tiemp muerto (26-22) tras los primeros robos de balón de las charras.

La lesión

Justo en la reanudación del partido llegó la peor noticia del partido: la posible grave lesión de Brittany Brown tras una entrada a canasta de Elonu marrada y cuando varias jugadoras fueron a por el rebote, la escolta resultado lesionada en una rodilla.

Ortega se acerca a la camilla para animar a Brown. / LAYA

Y hasta ahí llegó el Mann Filter en el partido. Quizá impresionadas sus jugadoras por los gritos de dolor de su compañera -que no volvió a jugar- pero el CB Avenida de la mano de una Jewell Loyd estelar, con 7 puntos seguidos, empezó a romper el partido (40-24, min. 16). El equipo charro llegó a marcar una máxima renta de +18 (46-28) pero la primera tarde se cerró con 46-32 tras una canasta sobre la bocina de Vega Gimena, a gran nivel la primera parte con 14 puntos. Eso sí, Loyd ya tenía 16 con 4 de 5 en triples.

El equipo charro se vio ya con el primer punto de la eliminatoria ya en el bolsillo y por la merma que tenía el Mann Filter tras la lesión de Brown y se estuvo cuatro minutos y medio sin anotar, algo que no fue aprovechado por el equipo zaragoza porque apenas se colocó a 11 puntos (46-35) hasta que Gil rompió el maleficio inicial. No fue un buen cuarto para Avenida, sin ritmo y fallón en ataque ante un Mann Filter que se resistía con gran valor a darse por vencido. El tercer cuarto se cerró -pleno de descanso para Loyd- con 56-43 con cómodos tiros fallados en las visitantes para haberse ido al último periodo más cerca.

Sin embargo, el inicio del cuarto periodo acabó de liquidar el encuentro porque en poco más de tres minutos y tras un triple de siete metros de Asurmendi, el CB Avenida ya se colocó 20 puntos arriba (65-45). La sueca Eldebrink exhibió su gran mano en esta periodo y el equipo maño se acabó llevando un marcador que ni mucho se menos se mereció en Würzburg. El domingo, la segunda batalla por entrar en semifinales a las 12:15 en el Eduardo Lastrada de Zaragoza.