BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida cumple con todos sus objetivos en su último partido en casa de la Liga regular (77-60) Las jugadoras de Avenida celebran una canasta con la canterana Irene Mata, debutante, en primer lugar. / MARÍA SERNA El equipo salmantino, en el que debutó la canterana Irene Mata, reparte minutos entre toda la plantilla y vence sin apuros al Mann Filter en Würzburg JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 30 marzo 2019, 21:28

Nueva victoria en la Liga Femenina y ya van 15 seguidas. En el último partido en casa de la Liga regular y penúltimo del campeonato, el equipo de Ortega se ha impuesto por 77-60 al Mann Filter de Zaragoza en Würzburg.

El CB Avenida, con el primer puesto de la Liga regular ya asegurado desde la pasada jornada, tenía como retos para las dos jornadas que restan llegar con la dinámica ganadora al play-off pero sobre todo repartiendo muchos minutos entre todas las jugadoras para llegar en las mejores condiciones físicas a la lucha por su cuarto título liguero seguido.

Y el equipo salmantino cumplió con los dos objetivos principales porque Ortega rotó a todas las jugadoras y el equipo salmantino se impuso sin apuros a un rival que llegaba a Würzburg luchando por entrar en los play-off. Todas las jugadoras participaron incluida la canterana Irene Mata, que debutó con Avenida gozando además de algo más de 10 minutos en la cancha. El equipo charro fue superior en todos los registros a las mañas, casi en un 50% en tiros de '2', un 57% en triples (8 de 14). Robinson con 11 puntos fue la máxima anotadora de las locales en las que todas las jugadoras sumaron puntos a excepción de una voluntariosa y atrevida Mata.

Ortega arrancó con Silvia, Loyd, Elonu, Gil y Robinson en el quinteto ante un equiop maño muy atrevido y dinamico en ataque, que tenía bien ensayado cómo salir de la asfixiante presión del CB Avenida. En un igualado primer cuarto en aciertos y errores de ambos contendientes, a los cinco minutos empezó a rotar Ortega danto entrada a Erika y Asurmendi con 11-7. De hecho poco después ya salieron Goree, Givens y hasta la canterana Irene Mata en la dirección del equipo para un cuarto que se cerró con 16-13.

El segundo cuarto fue de rachas porque comenzó el Mann Filter con un 0-6 con seis puntos seguidos de Brown para colocarse con 20-19, que rápidamente fue contestado por un 8-0 con dos triples. La sueca Eldebribk estuvo muy acertada desde esta línea con dos seguidos para que el equipo local lograra marcar su máxima renta de la primera parte (+11, 37-26) poco antes de que los dos equipos se fuera al descanso con 39-32 en una primera mitad en la que ya habían anotado todas las jugadoras azulonas a excepción de la canterana Irene.

Como suele pasar en España, el tercer cuarto marca los partidos para Avenida. Y no fue diferente en este. Con un parcial de 12-1 para las locales, Avenida ya pudo manejar el partido sin problemas ni apuros. Logró el +17 (57-40) y se deslizó el resto del partido hacia la victoria ante un Mann Filter al que le pesaba mucho su diferencia física con respecto a las locales. Hizo no obstante el conjunto maño un meritorio intento por no darse por vencido y en el último cuarto se colocó 69-60 con su habitual desparpajo pero otro arreón final para las locales dejó el marcador en el 77-60 final en un cuarto en el que también hubo tiempo para un pequeño susto con un choque de cabezas entre Robinson y Vega Gimeno, del que se llevó la peor parte la jugadora española aunque sin mayores consecuencias.