BALONCESTO - Laga Dia Avenida ya conoce su calendario para defender su triplete de Ligas consecutivo en España Las jugadoras de Avenida celebran el último título de Liga. / FEB El equipo salmantino debutará ante el ascendido Valencia CB en la primera jornada, que se volverá a disputar bajo el formato de 'Open Day' aún sin sede JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 18 julio 2018, 13:40

El Perfumerías Avenida de Salamanca, que ha ganado los dos últimos tripletes de Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España, ya conoce el calendario de la Liga Dia 2018-2019, campaña en la que el nuevo equipo de Lino López quiere defender los tres últimos títulos logrados de forma consecutiva.

El arranque de la competición volverá a ser con un 'Open Day'. Será el 13-14 de octubre una jornada inaugural aún sin sede y en la que el CB Avenida se medira como visitante al recién ascendido Valencia BC. Esta cita llegará sólo un par de días después de la disputa de la Supercopa de España, el día 11, en Salamanca contra el Spar Citylift Girona.

El debut en casa será el miércoles 17 de octubre ante el Nissan Al Qazeres mientras que la primera salida, Open day aparte, será una de las más lejanas en la tercera jornada del 21 de octubre a tierras ilerdenses frente aCadí La Seu. Sólo una semana después, ya con el debut en Euroliga realizado, llega el primer derbi regional, el 27 de octubre ante Quesos El Pastor de Zamora en Würzburg, mientras el segundo duelo castellano y leonés se producirá en la jornada 8, el 1 de diciembre, también en Wúrzburg ante Embutidos Pajariel Bembibre.

El domingo 30 de diciembre se jugará la jornada 13ª, la última de la primera vuelta de la Liga Regular que determinará los participantes de la Copa de la Reina (los 7 primeros clasificados más el anfitrión). Un torneo del K.O. que se disputará del 28 de febrero al 3 de marzo.

En cuanto a los duelos con Girona, el gran rival de los últimos años de las salmantinas, el primero llegará en la jornada 10, el 15 de diciembre, con la visita a Girona, mientras que la vuelta será el 16 de marzo en Salamanca.

Y para terminar la Liga Regular, una jornada 26ª programada para el domingo 7 de abril con choques como el Snatt's F. Sant Adriá vs Perfumerías Avenida, el IDK Gipuzkoa vs Spar Citylift Girona o el Mann Filter vs Lointek Gernika Bizkaia.

Primera jornada: Sábado 13 de octubre de 2018

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD M- IDK GIPUZKOA

MANN-FILTER - SPAR CITYLIFT GIRONA

SNATT'S FEMENI SANT ADRIA - LOINTEK GERNIKA BIZKAIA

VALENCIA B.C. - PERFUMERIAS AVENIDA

NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADUR A- UNI FERROL

CADI LA SEU - DURÁN MAQUINARIA ENSINO

QUESOS EL PASTOR - RPK ARASKI

Última jornada: Domingo 7 de abril de 2019

EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PD M- QUESOS EL PASTOR

CADI LA SEU - RPK ARASKI

NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADUR A- DURÁN MAQUINARIA ENSINO

VALENCIA B.C. - UNI FERROL

SNATT'S FEMENI SANT ADRIA - PERFUMERIAS AVENIDA

MANN-FILTER - LOINTEK GERNIKA BIZKAIA

IDK GIPUZKOA - SPAR CITYLIFT GIRONA

Las fechas claves del campeonato:

- SuperCopa: Jueves 9 de octubre de 2018

- Primera jornada: Sábado 13 de octubre de 2018

- Final 1ª Vuelta: Domingo 30 de diciembre de 2018

- Copa de la Reina: 28 de febrero al 3 de marzo de 2019

- Final Liga Regular: Domingo 7 de abril de 2019

- Playoff Cuartos: 10-14-17 de abril de 2019*

- Playoffs Semis: 20-24-27 de abril de 2019*

- Final: 2-5-9 de mayo de 2019*

* Variarán en caso de clasificarse algún equipo español para los playoffs de Euroliga

Enlace directo a todo el calendario:

http://www.feb.es/Documentos/Archivo/upload/CALENDARIO_LIGA_DIA_2018-19.pdf