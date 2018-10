BALONCESTO - Liga DIA Avenida agradece todos los apoyos recibidos para su candidatura a la Copa de la Reina Jorge Recio durante uan rueda de prensa. / MANUEL LAYA La Comisión Ejecutiva de la FEB eligió a Vitoria para ser la sede del torneo con Salamanca, Cáceres y Lugo también como candidatas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 25 octubre 2018, 12:20

El CB Avenida ha emitido una carta pública de agradecimiento por las muestras de apoyo recibidos por su candidatura a la Copa de la Reina de 2019, sede que finalmente ha recaído en Vitoria. Deportistas, clubes, políticos y medios se volcaron en los días para 'ayudar' en la medida de sus posibilidades a que la Federación atendiera la petición del club charro.

Estimad@s AFICIONAD@S:

Una vez conocida la decisión de la Federación Española de Baloncesto de otorgar la organización de la Copa de SM la Reina 2019 a la ciudad de Vitoria en detrimento de otras candidaturas entre las que se encontraba la de Salamanca, con el Club Baloncesto Perfumerías Avenida como organizador, queremos dedicar unos instantes para, sobre todo, dar las GRACIAS.

Y es que la profunda desilusión que ahora mismo sentimos por no poder volver a traeros la Copa, un torneo que amamos y sentimos de forma muy especial, a nuestra casa, para que podáis disfrutarla como merecéis desde hace tantos años, no puede borrar la GRATITUD que sentimos hacia muchas personas, instituciones… que se han volcado apoyando nuestra candidatura. Son unas GRACIAS enormes a una AFICIÓN que lo merece todo, aunque no siempre se le pueda dar o se le conceda, y que desde hace semanas, cuando pedimos de forma explícita el apoyo en redes sociales, nos ha mostrado su grandeza y unión. GRACIAS, por supuesto, a toda la ciudad, aficionados o no al baloncesto femenino y a nuestro equipo, que nos han enseñado una demostración de UNIDAD que nos llena de orgullo. Personas anónimas de todos ámbitos, deportistas, clubes deportivos de todas las disciplinas (de fútbol a baloncesto, de balonmano a fútbol sala o ciclismo) que han apartado sus colores durante unos días para convertirse en AZULONES reclamando la Copa en Salamanca. Medios de comunicación que se han volcado en las informaciones referentes a nuestra solicitud y a sus profesionales, siempre ayudándonos. Por supuesto, agradecimiento a las instituciones como Junta de Castilla y León y Ayuntamiento, grupos políticos como el PSOE, que apoyaron esta propuesta hasta estos últimos momentos. En definitiva, GRACIAS a todas aquellas personas que han sentido un poco suya esta candidatura, que no trataba si no de devolver mínimamente todo el cariño que recibimos diariamente organizando una competición para el disfrute del aficionado en Salamanca.

Es momento ya de pensar simplemente en el deporte, en la competición, dando la enhorabuena al club organizador, el Araski de Vitoria y pensando desde ya en todos los retos deportivos, que son muchos, que tenemos por delante.