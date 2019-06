BALONCESTO - Liga Femenina El CB Avenida pide valentía a la FEB para ayudar a reconocer al baloncesto femenino como deporte profesional Jorge Recio, presidente del CB Avenida, y Carlos Méndez, gerente del club, en la rueda de prensa. / Manuel Laya El club salmantino propuso el sábado en la Asamblea que los clubes, jugadoras y entrenadores tengan representación en la misma pero no fue aprobada la modificación JUANJO GONZÁLEZ Lunes, 10 junio 2019, 16:55

La sala de prensa del pabellón de Würzburg ha acogido esta mañana una rueda de prensa en la que la directiva del CB Avenida, con su presidente Jorge Recio y el gerente Carlos Méndez al frente, han explicado algunas de las enmiendas presentadas por el CB Avenida en la pasada Asamblea de la FEB celebrada el sábado en Madrid.

Entre los más destacado es que el club salmantino le pide «valentía» a la FEB para iniciar el proceso ante el Consejo Superior de Deportes para solicitar convertir al baloncesto femenino en deporte profesional y además que los clubes, jugadoras y entrenadores del basket femenino, estén representados con su voto en la Asamblea de la FEB como ya lo están los masculinos.

El gerente Carlos Méndez ha expresado que «este club lleva mucho años en la competición y siempre ha marcado el camino y no vamos a cambiar. La evolución del baloncesto femenino en los últimos años ha sido enorme y seguiremos luchando para que siga siendo así», comenzó el abogado salmantino, que siguió relatando que «el 1 de marzo hubo una reunión de clubes en Vitoria y allí se llegaron a distintos acuerdos. Uno de ellos, solicitar a la FEB la modificación del reglamento electoral de la Asamblea General para que cada club tenga una representación. Como asambleista que soy dentro del estamento de clubes de Castilla y León, presenté esta enmienda. Se desarrolló una votación y de los 71 miembros que acudieron a la Asamblea votaron 63, de ellos 2 votos a favor y 17 abstenciones y 44 en contra. Es una tema legítimo, creeemos, ahora nadie puede discutir que el baloncesto femenino es un deporte profesional y como tal tenemos el derecho de tener esa representación en la Asamblea de la FEB. Solicitamos que cada club tenga un represntante y que jugadoras y entrenadores también. La ACB ya tiene este reconocimiento por la Ley del Deporte y nosotros queremos promover para que esto se cambie. El presidente comentó que mientras no sa reconocido como deporte profesional del baloncesto femenino la FEB va a rechazar esto».

En este sentido, Méndez añade que «esta postura no es nueva porque recuerdo que con los derechos de formación de una jugadora (Astou Ndour), tuvimos que acudir a la justicia ordinaria y nos dio la razón diciendo que era una jugadora profesional. Nosotros entendemos que hay que tener la voluntad de reconocer esto, que son profesionales al igual que los entrenadores y los clubes. Y que tenemos derecho a estar en la Asamblea y defender nuestros intereses. Han ocurrido cosas curiosas como cuando este club proponía la Copa de la Reina a ocho y la ACB votaba en contra de ello. Con la evolución del deporte femenino esto ya es arcaico.No tiene sentido que Garbajosa no quiera ir de la mano al CSD a solicitarlo. Esperamos tener el apoyo de los clubes porque sabemos cómo actúa la Federación cuando hay algo que no le gusta, pero lo vamos a intentar. Los servicios juríricos de la FEB, que ya perdieron con el asunto de la jugadora, ya dijeron en 2008 cuando promovimos nosotros y otros club el convenio colectivo de baloncesto femenino, el primero en el deporte de la mujer, se posicionaron en contra y al final fue publicado en el BOE y fue reconocido por el Ministerio. Hay que ser valientes y no sé por qué se tiene miedo a que sus clubes, jugadoras y entrenadoras tengan representación en la Asamblea. No es un proceso sencillo pero es ya de obligado cumplimiento. Es un momento histórico para que el baloncesto y la FEB reconozcan que la mujer es igual de profesional que el hombre en el deporte. No con la voz pequeña, que tenga la mujer voz y voto».

El gerente del CB Avenida cree que todo ello es un paso clave para «poder organizar nuestra competición dentro del marco de la FEB. No estar mendigando nuestra competición y poder organizar nuestras bases de competición y decidir la distribución de los patrocinadores que entran en la competición. Pero mientras no tengamos voz y voto... Por parte de Garbajosa tiene buenas palabras pero no da opciones. En la Asamblea pudo decir que tenía el compromiso de solicitar al CSD el reconocimiento pero no lo dijo. Si es verdad de lo del 'Universo Mujer', coja y llame a los clubes y vamos todos juntos al CSD para que el baloncesto femenino sea reconocido como deporte profesional».

Méndez no cree que este reconocimiento suponga un mayor coste para los clubes, por ejemplo, a nivel de los contratos: «No, supondría como establece la Ley del Deporte, poder dirigir nosotros la competición y negociar todo aquello que ingresa la competición. Esto es lo que diferencia una Liga profesional de una que no lo es. Ahora es el momento de que seamos dueños de nuestra competición dentro de la FEB», aclara.

Sobre si la Liga Femenina pudiera crear una ACB como en masculina, liga fuera de la FEB, Méndez explica que «creo que es el falso miedo a no permitir el desarrollo. No entiendo que la ACB sí que pueda votar lo que afecta al baloncesto femenino y nosotros no. En la época en la que estamos son cosas trasnochadas. Debemos ir todos de la mano. Tras la votación mucha gente nos dijo que estaba con nosotros pero se tiene miedo a ir contra el poder establecido». El presidente Jorge Recio añadió al respecto que «estamos en el siglo XXI y esa igualdad de la mujer pues muchas veces a nivel de la FEB parece que es marketing».

El club ha emitido primero un COMUNICADO OFICIAL DEL CB AVENIDA en el que asegura lo siguiente:

El CB Perfumerías Avenida continuará apostando por el reconocimiento de la profesionalización del baloncesto femenino a pesar de la negativa de la FEB. El día 1 de marzo de 2019, la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino acordó solicitar la modificación del Reglamento Electoral de la Asamblea General para que cada Club tenga su representación en dicha Asamblea. El Club Baloncesto Perfumerías Avenida, a través de su representante asambleísta, Carlos Méndez, ha presentado este fin de semana en la Asamblea General de la FEB una enmienda siguiendo este acuerdo y buscando dar pasos hacia el reconocimiento de la profesionalidad de todos los estamentos que componen el baloncesto femenino. En este caso, esa propuesta buscaba modificar los estatutos de la Asamblea para que jugadoras, clubes y entrenadores de Liga Femenina pudieran contar con representación en dicha Asamblea para proteger sus intereses. Una situación opuesta a lo que sucede con el baloncesto masculino, que cuenta con un representante por cada club así como representantes de jugadores y entrenadores profesionales. Entendemos que es indiscutible que nuestras jugadoras, entrenadores y clubes son igual de profesionales que lo son el baloncesto masculino.

La Asamblea General del pasado sábado rechazó la propuesta. De los 71 miembros de la Asamblea votaron 63, con 2 votos a favor, 17 abstenciones y 44 en contra. Queremos agradecer a los asambleístas que no votaron en contra, así como todos los ánimos que después de la Asamblea se nos dieron para continuar luchando por algo que, a nuestro entender, es un derecho de todo el baloncesto femenino

La postura del actual Presidente de la FEB, Don Jorge Garbajosa, es de total rechazo al reconocimiento del profesionalismo del baloncesto femenino amparándose en que no está contemplado como tal en la Ley de Deporte. Esta postura fue la que mantuvo ante el procedimiento que el CB Avenida promovió por los derechos de formación de una jugadora.

Esa demanda presentada por nuestro Club fue estimada íntegramente con expresa imposición de costas a la FEB por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, al determinar que la jugadora ES DEPORTISTA PROFESIONAL, Sentencia 347/2018.

Por todo lo indicado anteriormente, y tal y como se hizo en 2008 siendo pioneros en conseguir el primer convenio colectivo en el deporte de la mujer (también con la negativa de la FEB, pues sus servicios jurídicos indicaron que no era posible) seguiremos luchando con todos aquellos que quieran sumarse a este legitimo derecho de el baloncesto femenino de ser reconocido como deporte profesional dentro de la Federación Española de Baloncesto.