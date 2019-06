El Atlético Salamanca desciende de categoría tras quedar penúltimo en la final de permanencia Integrantes del equipo salmantino, en Córdoba / WORD El equipo patrocinado por Caja Rural militaba por segunda vez en su historia en la División de Honor del atletismo nacional pero no pudo mantenerla en Córdoba I. L. S. / WORD SALAMANCA Sábado, 15 junio 2019, 23:54

No pudo ser. Los integrantes del Caja Rural Atlético Salamanca lo dieron todo en la final por la permanencia en la División de Honor celebrada ayer en Córdoba, pero no sumaron los puntos suficientes y, tras acabar en séptima posición de los ochos equipos implicados, descienden de categoría para la próxima temporada. Le acompaña en el descenso, el CA Elche Decathlon, que la igual que el equipo salmantino no pudo sumar muchos puntos en las dos primeras jornadas de esta fase final.

En total se disputaron 21 pruebas de distintas disciplinas en las que los atletas salmantinos cosecharon resultados muy dispares.

Así, lograron la victoria en dos disciplinas, concretamente en 3.00 metros, con Diego Jiménez Rodríguez, que paró el crono en un tiempo de 8:19.54. Y también se alzaron con el triunfo en lanzamiento de peso, donde José María Peña Rosado logró un lanzamiento inicial de 16.70 metros que le sirvió para ganar la competición.

Además, también logro un buen resultado Antonio García Fernández, otro de los estandartes del equipo salmantino, en 110 metros vallas, prueba en la que logró un tiempo de 14.26.

Ignacio Calderón Aguado, con un lanzamiento en la disciplina de martillo de 54.94 y Carlos Sánchez Sánchez, en salto de longitud con una marca de 7.36, también lograron un meritorio tercer puesto en sus respectivas competiciones.

Por ora parte, Gaizka Martín Antón, en 200 metros; Alejandro González Rengel, en 400, y Ismael Muriedas Saro, en lanzamiento de disco, acabaron en cuarta posición.

El verdadero problema fue que en seis de las 21 pruebas disputadas, los atletas del Caja Rural Atlética Salamanca acabaron en última posición, y ni siquiera lograron puntuar en salto con pértiga ya que José Bernardino Basas López, aparece como no presentado en las estadísticas de esta competición celebrada en Córdoba que aparecen en la web de la Real Federación Española de Atletismo.

En definitiva, que los 71 puntos conseguidos en las distintas pruebas no fueron suficientes para superar al menso a dos de los rivales, que era la condición indispensable para lograr la permanencia, y que ese séptimo puesto hacer perder la categoría al equipo salmantino, que seguro que intentará volver a la División de Honor la próxima temporada.