Fútbol - Segunda B Astu: «Por presupuesto, objetivos y a nivel social son favoritos pero jugamos en casa» Astu sigue un partido del CD Guijuelo este verano en Santa Marta. / MARÍA SERNA El secretario técnico del CD Guijuelo analiza el derbi del domingo ante el Salamanca CF UDS y confiesa que «un rival que quiere ascender no puede venir a esperar a un campo como este» JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 10 octubre 2019, 13:39

Jorge González Rojo 'Astu' estaba acostumbrado a vivir los derbis salmantinos desde el 'verde' en su faceta como entrenador pero este pasado verano pasó a las 'oficinas' al ser contratado por el CD Guijuelo como secretario técnico para la nueva temporada. Una faceta del fútbol que no escapaba a los dominios del asturiano, que ya compatibilizó el puesto de técnico y director deportivo en su exitoso paso por Unionistas de Salamanca.

Ahora, Astu confiesa que «esta semana previa en mi puesto es diferente, la vivo muy tranquilo, con la misma ilusión que las anteriores semanas de poder ver ganar al equipo porque lo merecemos. Al ser un derbi es un poco especial pero no me quita el sueño. Yo lo que quiero es ganar y que los jugadores salgan con una sonrisa del campo y no como ante la Cultural Leonesa». Y es que el asturiano señala que no está echando de menos en estos meses el día a día en el campo de entrenamiento:«No, es una pregunta que me hacen muchos amigos entrenadores. Sabía que este año iba a ser así y me está gustando con la responsabilidad que tengo, la que dan mis compañeros, el trato que tengo con el cuerpo técnico... Me siento valorado donde estoy».

El CD Guijuelo no ha empezado la temporada como se esperaba, con apenas 7 puntos de 21 posibles y para Astu este es el diagnóstico. «Tratamos de mantener a gran parte de la base del equipo del curso pasado y lo conseguimos en un 90% de lo que queríamos y el resto han venido de fuera. Se tienen que adaptar, el modelo del míster tiene muchas variantes y es normal que a los nuevos les cueste un poco. Quizá eso se está traduciendo en la falta de gol pero ya vamos generando más ocasiones».

La llegada del austriaco Daniel Sikorski a la punta del ataque «nos da muchas más opciones, que es lo que quería el míster. Ahora está siendo titular indiscutible en esa línea de dos Pablo Espina pues ahora ese acompañante le da otras opciones y que cuando Pablo no juegue, pues tener también jugadores diferentes».

El hecho de haber pasado tantos en Unionistas no le da más a ganas a Astu de querer ganar el derbi ante el Salamanca CF UDS. «Amí lo que me preocupa es ganar por nosotros porque creemos que si ganamos un partido, con lo bueno que hay en el vestuario nos va a catapultar. Y si se hace ante el Salamanca nos va a ayudar todavía más que otra victoria. Y con respecto a mi pasado he ido madurando y estas cosas ya no me alteran».

De cara al partido del domingo, Astu cree que «después de ver todos los partidos del Salamanca CF UDS ha variado muchas alineaciones, ahora estar por delante en la tabla, jugarán con eso, pero ellos se han añadido la presión del ascenso. Y así ellos tienen que salir a ganar y con ese objetivo lo lógico es que no nos esperen. Y además tienen un punta ideal para eso, para que presione arriba como Uxío. Y luego como el campo es más pequeño que el suyo tratarán de conseguir que esa fuerza de segundas opciones, aprovecharlo. Esa es la lectura de un equipo que quiere ascender en un campo complicado como el nuestro».

El favorito

En este sentido y a la hora de hablar de favoritismos para el derbi, Astu apunta que «es un derbi, me gustaría decir que somos favoritos. Pero yo que sé y controlo el mercado a nivel presupuestario, social y por objetivo el Salamanca es favorito, pero nosotros jugamos en nuestra casa donde el CD Guijuelo ha sido casi siempre mejor que sus rivales, y el año pasado ya fue así».

A nivel individual, el secretario técnico del CD Guijuelo destaca que «a mí personalmente me gustan de su plantilla Uxío, Álex Serrano y Dani Sotres».