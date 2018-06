FÚTBOL Astu: «Quiero seguir en Unionistas, este es el día más feliz de mi vida en el fútbol» Astu se abraza a Juanpa al final del partido. / MARÍA SERNA El entrenador blanquinegro aseguró que ya lo tenía claro y que tras celebrar el ascenso comenzará a trabajar para preparar el nuevo proyecto JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 24 junio 2018, 09:56

El entrenador de Unionistas CF, Jorge González Rojo, 'Astu', estaba exultante después del partido y no tuvo dudas al asegurar que quería seguir en el club y preparar el proyecto tras el ascenso a Segunda B.

Respecto a cómo se desarrolló el partido, Astu señaló «con el primer gol nuestro yo le tenía muy claro. Hemos tenido constancia, paciencia tras el empate y lo hemos buscado. El primer penalti para mi era tarjeta roja y se hubieran quedado con un menos, pero no ha sido así y hemos tenido que apretar acumulando gente arriba, como es lógico en los últimos minutos, y hemos logrado el premio».

El técnico blanquinegro reconoció que después del descanso «el equipo estaba grogui. Hemos comentado con los compañeros lo mal que estábamos en ese arranque de la segunda mitad, pero ha sido cuestión de seguir con fe...».

Astu tuvo unas palabras muy especiales para Flórez. «No me gusta personalizar, pero ha hecho un partidazo, nos ha dado un aire espectacular. De sus botas vino el primer gol y se lo merece como si lo hubiese marcado él. Nos ha dado mucha amplitud y profundidad, y luego ha sido muy importante que no hemos rifado ningún balón y hemos sido constantes», afirmó el entrenador, que, visiblemente emocionado, aseguró que «hoy es el día más importante de mi vida en el fútbol».

Astu tuvo tiempo de recordar aquel momento que vivió hace unos años en casa de Javier Tejedor con Pablo Hernández y Guti delante de unas empanadas y unas cervezas, cuando lo conseguido ayer parecía impensable. «Se lo dije a los jugadores antes de salir, mirad hace cinco años me plantearon que teníamos que subir a Segunda B en cinco años y lo acepte, pero los vamos a hacer en cuatro. Lo vais ha hacer vosotros. Y me han hecho caso y lo han conseguido de una manera cojonudísima», afirmó el entrenador.

Respecto a sus expectativas en la nueva categoría, Astu afirmo que «no puedo creerme que esté hablando de esto aquí y ahora. Otras temporadas estaba ya buscando jugadores, cerrando fichajes, pero este año no he hecho nada todavía. Yo soñaba con ello. Pero por momentos no lo veía. Ydespués de la mala suerte que hemos tenido, incluso hoy mismo, con ese golazo, uno de esos que solo nos los meten a nosotros. Pero ya está, estamos donde nos merecemos y hay que celebrarlo».

Además, el entrenador adelantó que la celebración del ascenso iba a ser muy sonada «vamos a disfrutar de esto toda la noche y después de descansar un poco, el lunes a volver a trabajar para preparar todo».

En ese momento fue cuando Astu confirmó que seguiría en el club. «Sigo, sí. Ya lo tenía muy claro que aunque no subiésemos quería estar aquí. Estas últimas semanas han sido muy bonitas aunque hemos pasado momentos complicados. Yo no me quería quedar sin ascender a Unionistas CF a Segunda B.Ahora que ya hemos ascendido lo tengo más claro aún. Ahora a disfrutar de esta nueva categoría. Me perderé el primer partido o el segundo, pero no me importa, ha sido la mejor expulsión de mi vida»