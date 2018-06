PLAY-OFF FINAL DE ASCENSO A SEGUNDA B Astu: «No podemos fallar en el partido más importante de la historia de Unionistas» Astu, sonriente, poco antes de iniciar la rueda de prensa previa al partido de mañana. / WORD El entrenador blanquinegro asegura que el equipo esta preparado para jugar con la presión de tener que marcar y ganar ante el Socuéllamos ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 22 junio 2018, 15:34

Unionistas CF juega mañana el «partido más importante de su historia». El entrenador del equipo blanquinegro fue claro y conciso a la hora de explicar sus sensaciones ante la última oportunidad de conseguir el objetivo del ascenso a Segunda B, «y no la podemos dejar escapar» sentenció Jorge González Rojo 'Astu', que afirmó que, aunque no era el momento de asumir ningún tipo de protagonismo personal, esperaba seguir la próxima temporada en el banquillo de Unionistas, y en Segunda División B.

«Es ya la última oportunidad. Está claro que es la final de las finales de toda la historia de Unionistas. Es el partido más importante de la historia del club. Salamanca se juega mucho y Unionistas se juega mucho» repitió Astu, que aseguró también que la motivación en el grupo es total y los jugadores están concienciados de lo que se juegan mañana.

Respecto al rival de mañana en Las Pistas (19 Horas) y los posibles parecidos a la final jugada contra el Don benito, Astu señaló que «creo que los equipos son diferentes. Socuéllamos me parece que a nivel individual tiene mejores jugadores y un presupuesto más alto. Fuera de casa son un poco más combinativos. La clave la tenemos nosotros. Allí, ellos marcaron el ritmo del juego y el partido y nosotros ahora tenemos que hacer que ellos no se adapten y ser nosotros mismos para que no estén tranquilos. El de Don Benito era una ida y este partido una vuelta. Con esa presión vamos a tener que jugar, porque no hay más oportunidades, sabiendo que tenemos que marcar y ganar el partido».

Para ello, el entrenador de Unionistas señaló que el equipo tiene que evitar errores y ser inteligente. «Los riesgos los tenemos que correr con 0-0 para tratar de conseguir un gol y saber que el partido puede ser largo. Con un gol, volvemos a tener la eliminatoria igualada. A partir de ahí, tomar decisiones más fáciles que con el 0-0. Lo que esta claro es que desde el inicio vamos a ir a por el gol», aseguró.

Astu no olvidó la importancia que la afición y la motivación tendrán en el partido de mañana «hemos hablado con los jugadores y el cuerpo técnico sobre la posibilidad de hacer algún acto de motivación. El otro vimos que Extremadura metió a las familias en el vestuario… Pero creo que nos no va a hacer falta porque incluso alguna vez nos hemos excedido de motivación. Con el recibimiento que vamos a tener nos sirve», afirmó el técnico que desveló esta mañana que les había dicho a los jugadores que no sabía si dormirían o no esta noche porque son los protagonistas y tendrán nervios, y añadió que tenían que saber «que hay gente que estará en las gradas y no va a dormir, porque es un momento muy importante en su vida, quizás el más importante por detrás de su boda o el nacimiento de sus hijos. Siempre hemos recibido apoyo y ahora tenemos que dar un golpe y eso no se da con palabras, se da en el partido», sentenció Astu.

A preguntas de los periodistas sobre si el de mañana podría ser último partido como entrenador de Unionistas CF, Astu indicó que «yo no lo sé. Siempre he querido dejar de lado ese aspecto. Es demasiado importante lo que nos estamos jugando. No quiero que la gente esté pendiente de eso. Ojalá no sea mi último partido porque quiero continuar aquí en la categoría que sea, aunque me muero de ganas de que sea en Segunda B. Unionistas es diferente y yo soy unionista para toda la vida».