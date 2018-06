FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Astu: «El partido de Unionistas es de 9,90 y nos da mucha moral para ir al sorteo final» Astu abraza a Arroyo al final del encuentro / MANUEL LAYA El entrenador asturiano señala que «la defensa ha sido nuestro mayor éxito, han pasado de 11 tiros en la ida a ninguno en nuestro campo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 11 junio 2018, 12:33

El técnico de Unionistas, Astu, expresó tras la victoria del equipo y el pase a la eliminatoria final por el ascenso a Segunda División B que «el fútbol es así, hay veces que las cosas de inicio salen bien y una buena acción al comienzo es clave porque ves que todo puede arrancar bien. Felicito al equipo por el gran trabajo defensivo porque ante un equipo así, con una propuesta que no hay en toda Castilla y León, el Tarazona no ha tirado a puerta. Ese ha sido el mayor éxito. De los 11 tiros que tuvieron en su casa a ninguno de aquí. Enhorabuena al equipo porque se han desgastado».

El asturiano reconoce que el equipo «se ha quitado un peso de encima muy grande. Además de ganar hemos defendido muy bien. Es cierto que el desgaste de los dos volantes se hizo muy pronto y tuvimos que cambiar el sistema. Muy contentos por todo el trabajo, por conseguir este partido, que es de 9,90 nos da mucha moral para ir al sorteo».

Con respecto a las molestias y loscambios de Chuchi y Carlos de la Nava apuntó que «Chuchi lleva arrastrando toda la semana problemas en el abductor y demasiado pronto tuvimos que hacer el cambio. Nos da cosas importantes pero la entrada de amarilla que tuvo hizo que el rival apretara demasiado al árbitro y también lo íbamos a quitar por eso. Carlos dijo que estaba muy cansando al descanso».

Unionistas llega ahora a la última ronda con la fecha para arriba. «Sí, y más por la forma como lo hemos conseguido porque ha defendido bien en el centro del campo y tres cuartos. Su fuerte no es el juego directo y nosotros estábamos bien ahí».

La semana previa al partido fue similar a otras porque «te aseguro que la semana ha sido como siempre, hemos intentado motivar a los jugadores como siempre, hemos hecho cambios tácticos. Isaac y Cristo están felices juntos, pero hemos desgastado a Jorge y Chuchi y es extraño encontrarse un equipo sin extremo».

Y sobre su papel y la tensión vivida, Astu expresó que «cada vez que no ganamos un partido me achaco muchos errores, yo soy el que ubico al jugador. Y el equipo no había ganado. El peso no me lo quito de encima porque estoy tranquilo con mi trabajo».

El rival

El entrenador del SD Tarazona, David Navarro, señaló que «ha habido pocas oportunidades para los dos, no ha tenido nada que ver con el partido de allí, tuvimos que dejar sentenciada la eliminatoria en nuestra casa. Felicitar a Unionistas al final la única justicia son los goles y son justos vencedores porque han hecho más que nosotros. Han entrado muy agresivos, pero no hemos sufrido. Nos hizo mucho daño el gol por el gol y por cómo ha sido el gol. De los cinco goles, cuatro están regalados y contra un equipo de este nivel es clave».

«El día condiciona pero yo creo que el partido ha sido lo esperado. Han ido fuerte en las disputas, quizá alguna tarjeta podría haber calmado ese ansia, Razvan ha hecho varias entradas y se van sin tarjetas. No es una excusa. Ha sido en el cómputo global mejor. Sigo pensando que el partido de la ida con las ocasiones tan claras teníamos que haber cerrado la eliminatoria. En la semana hablábamos de que regalando no podríamos pasar», añadió Navarro, que finalizó diciendo que «los jugadores están fastidiados porque es el cuarto play-off seguido, somos un grupo de gente que en una tierra con tan pocos equipos en Segunda B, el camino lo tienes que labrar tú y esperas un año a este momento. Ahora hay que levantarse y seguir. Creo que esto es injusto, me refiero a los play-off. Unionistas acabará la temporada el 26 de junio y en 15 días tendrá empezar la pretemporada».