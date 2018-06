'PLAY-OFF' DE ASCENSO A SEGUNDA B Astu: «Hay que marcar en Socuéllamos, la ida puede determinar la eliminatoria» Jorge González Rojo, al inicio de la rueda de prensa de este viernes. / WORD El entrenador de Unionistas CF asegura que sabrán enfrentarse al juego directo del rival «siendo nosotros mismos» ISIDRO L. SERRANO Salamanca Viernes, 15 junio 2018, 15:24

Unionistas CF viajará a Socuéllamos con una idea clara, marcar algún gol en el partido de ida de la final del play-off de ascenso a Segunda B «y si es un partido con más goles mejor para nosotros», aseguró el entrenador de Unionistas, Jorge González Rojo, 'Astu', que añadió que estaba convencido de que el partido de ida podía marcar la eliminatoria.

En su tradicional encuentro con los medios de comunicación de todos los viernes, Astu reconoció que las características del rival podían llevar a introducir algunas variantes en la alineación, y no descartó la presencia de Antonio León en el once, porque cuando nos hemos enfrentado a equipos de estas características, con dos puntas muy claros y mucho balón por arriba, ha funcionado a la perfección.

El entrenador blanquinegro reconoció que la semana de entrenamiento había sido bastante diferente a la que vivieron tras caer en Don Benito. «Es lo importante del resultado y las sensaciones de un partido, que dictamina muchas cosas. Cuando ganas y estás bien, se ve en la cara de todos y en la forma de trabajar», aseguró.

Astu también destacó que desde que salió la bola en el sorteo el lunes por la tarde hasta ahora, «hemos visto muchos vídeos del rival y hemos analizado los partidos sobre todo en su casa porque es donde vamos a jugar el domingo. Sabemos que sus jugadores tienen un nivel espectacular y lo tienen muy claro tácticamente». Entre sus virtudes, Astu explicó que están muy acostumbrados a presionar mucho al rival desde el punto de vista táctico y físico. «También generan muchas situaciones de estrategia. Su juego es muy directo y también ha que tener en cuanta que el campo es estrecho. Habrá que tener todo en cuenta. Creo que a base de ese empuje, empiezan a generar y a llegar. Nosotros vamos a tratar de ser nosotros mismos y no hacer el partido que ellos quieren», sentenció, aunque añadió que durante la Liga regular ya se había enfrentado a equipos y situaciones similares «y supimos responder».

Quizás por estas características, Antonio León parece ganar enteros para estar presente en el once inicial. Pese a ello, el entrenador aseguró que «más que por el jugador o por el rival, estamos valorando más dos cosas importantes: cuando nos hemos enfrentado con equipos de dos puntas, Antonio ha sido determinante; y las veces que ha jugado Antonio en ese juego directo, lo ha hecho perfecto».

Por otra parte, y aunque Astu no quiso ser alarmista, si advirtió de algunos problemas físicos en la plantilla. «Hoy hemos hecho un entrenamiento de recuperación y ha sido lúdico. No ha habido mucha carga física porque no queremos pasarnos. No hemos querido forzar porque estamos bastante justos. No solo con Razvan, sino con otros jugadores. Ahora solo nos importa el partido. Molina no ha entrenado todavía pero mañana va a entrenar y jugará sin problema. Chuchi hoy ha estado al inicio como Razvan pero está para el partido seguro», afirmó el entrenador.

Astu volvió a recordar ante los medios la importancia de la afición para este equipo, «vamos a tener 500 personas con nosotros. Nos quedó la espina de Don Benito porque sabemos que lo rozamos. No podemos estar tan a punto más veces. Queremos hacer un gran partido aunque sabemos que es un equipo, lo primero con más presupuesto que nosotros, pero la ilusión es determinante y nosotros queremos seguir subiendo».

Para finalizar, el técnico de Unionistas CF insistió en la importancia del partido de ida. «Si hay goles, se condiciona mucho la vuelta, y es en nuestra casa. Nosotros vamos a ir a por el gol. Si es un partido de muchos goles, creo que nos va bien. Vamos a marcar gol y a venirnos con un resultado positivo», concluyó.