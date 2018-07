FÚTBOL - Segunda B Astu dará una rueda de prensa para despedirse cuando firme el finiquito con Unionistas Astu pasa delante de la plantilla durante la celebración del ascenso. / MANUEL LAYA El club y el 'todavía' técnico siguen sin firmar el documento que les desvincule de su relación laboral JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 17 julio 2018, 11:12

La noticia saltó a las 23 horas de este pasado lunes cuando Unionistas de Salamanca anunció que «ha decidido prescindir de los servicios de Jorge González Rojo como entrenador del primer equipo de cara a la próxima temporada. La decisión tomada por parte de la directiva de la entidad responde a la intención de comenzar el curso 2018/2019 en Segunda División B con una nueva figura en el banquillo y un proyecto ilusionante con aires renovados.Para ello, por lo tanto, se buscará un nuevo técnico para dirigir al conjunto blanquinegro en su debut en la categoría de bronce».

Astu prefiere no dar todavía su version y se ha limitado a comunicar que «hasta no tener notificación oficial del Club de mi despido por escrito no podré hablar ya que oficialmente sigo siendo entrenador. Tras solucionar dicha rescisión del contrato haré una rueda de prensa para despedirme. Gracias por el respeto hacia mi persona que habéis tenido en el día de hoy. Un abrazo, Astu».

Lo cierto es que a esta hora el club y Astu no han firmado todavía el finquito que desvincule al asturiano de su puesto. El club tiene pensado ofrecer esta tarde una rueda de prensa para dar las razones del despido y queda por ver si ya anunciará a su nuevo entrenador, dado que en principio el primer equipo empieza este miércoles la pretemporada. La llegada de Gorka Etxeberria a la dirección de fútbol del club, entre otras razones, ha sido uno de los detonantes del adiós de Astu por los desencuentros en la toma de decisiones y habrá que ver si es el vasco, ex entrenador de la UDS, el que coge las riendas aunque todo apunta a que no será él porque ya anunció en su rueda de prensa de presentación que llegaba a Salamanca 'solo' para ser Director de Fútbol de Unionistas.