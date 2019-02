FÚTBOL - Segunda B Astu: «Conociendo a la afición de Unionistas, el recibimiento será bueno seguro» Astu, durante un entrenamiento en su etapa como técnico de Unionistas. / MANUEL LAYA El entrenador de todos los ascensos de Unionistas regresa este sábado a Las Pistas para medirse a los charros en Segunda División B JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 5 febrero 2019, 17:05

Logró todos los ascensos de Unionistas de Salamanca en su historia hasta el momento, desde la Provincial, pasando por Regional, Tercera hasta llegar a Segunda B en apenas cuatro años. El técnico Jorge González Rojo 'Astu' es historia del club y este próximo sábado regresará a Las Pistas como entrenador del rival, el Unión Adarve, que le contrató a finales de diciembre para intentar salvar la categoría. Y es que el asturiano fue despedido este pasado verano poco después de ser renovado oficialmente por lo que los caminos de Unionistas y el técnico se separaron de forma abrupta, con un litigio que se resolvió en una reunión previa antes de entrar a juicio por el acuerdo y buena voluntad de ambas partes. Ahora, la relación amistosa con los directivos hasta se ha reconducido.

–¿Tenía ganas de que llegara este partido en Las Pistas?

–La verdad es que no porque va a ser un partido extraño para mí, además en el que mi equipo se juega muchísimo. Es complicado porque Unionistas ha sido siempre mi club y ahora tengo que ir allí a ganarles, al banquillo visitante, a competir contra jugadores que yo he fichado y que tengo muy buena relación, compañeros del cuerpo técnico...

–Así que si pudiera este partido lo habría retirado del calendario...

–Sí, tampoco me gusta mucho el protagonismo y entiendo que pueda tenerlo en algún caso, nos jugamos muchísimo y eso es lo que más me interesa.

–Cuando piensa ahora en Unionistas, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿La parte positiva del crecimiento del club y los ascensos o la negativa de su despido?

–Son situaciones contradictorias. Le tengo mucho cariño a Unionistas por cómo me ha tratado la directiva y la afición o los jugadores, la relación con Tom o mis compañeros del cuerpo técnico, que sigue siendo muy buena. Y un poco contradictoria por la forma de salir y cómo se me sustituyó. No me da el recuerdo de '10' que me gustaría tener pero con el tiempo se van curando las heridas y ya prácticamente lo están.

–¿Qué fue lo peor de su despido?

–Lo peor fue la rueda de prensa del club y ya está aclarado. No lo entendía porque manchaba mi imagen y creo que no lo merecía. Hablé con las personas que me importaban de esa rueda de prensa y que me siguen importando, Sando y Teje, y está todo aclarado. Son buenas personas, pero lo pasé mal.

–¿Cómo es la relación ahora con personas del club con la que ha tendido una relación diaria durante más de cinco años?

–Evidentemente la relación es normal, hablo de vez en cuando con alguna persona del club y si necesitamos cualquier cosa nos lo facilitamos. La relación es normal tras lo que pasó, mejor de lo esperado.

–¿Cree que seguiría ahora en Unionistas si no hubiera llegado Gorka Etxeberria al club en verano?

–Sí, cien por cien seguro. Lo primero porque estaba renovado y lo segundo porque había un conflicto de intereses a nivel deportivo. Soy una persona que cuando ve algo mal lo digo; lo dije y al día siguiente estaba fuera. Hasta ese momento lo decía y se empezaba a solucionar. Todo lo que tiene Unionistas lo adoro excepto a esta figura que creo que en mi caso me ha perjudicado.

–¿Cómo espera el recibimiento de la grada y del club?

–No lo he pensado. Seguro que malo no va a ser y más sabiendo cómo es la afición de Unionistas con cualquier deportista y conmigo espero que mejor todavía, seguro que será bueno. No quiero que nos distraiga del partido y ya lo decía cuando estaba en el club, que cuanto antes nos centremos en el fútbol mejor.

–¿Se va a equivocar de vestuario en Las Pistas o dar órdenes a algún jugador local?

–(ríe) Va a ser extraño. Nunca he ido a Las Pistas como rival, será la primera vez y contra mi equipo. Trataré de pensar que es otro campo.

–Astu y Unionistas estarán unidos para siempre por lo logrado. ¿Qué le desea al club?

–Ahora que empieza otra época, que disfruten del campo nuevo, algo por lo que le hemos luchado mucho y perdido muchas horas de nuestras vidas. Que valoren a la gente que sigue en el club y que ha logrado esas mejoras y que no se olviden de los que ya no están.

–Los dos son asturianos. ¿Conocía a Roberto Aguirre antes de que llegara a Unionistas a sustituirle?

–Sí, tenía relación antes, pero no desde que llegó. Me parece que está haciendo un trabajo muy bueno. Es una gran persona que siempre me lo ha demostrado. Entiendo que al llegar al club como lo hizo tendría ese reparo en hablar pero yo no tengo ningún problema. Es un profesional como lo soy yo y me alegro de que a la buena gente del fútbol le salgan las cosas como está pasando ahora. Es un buen tipo y lo demuestra día a día.

–¿Tenía Astu en su cabeza el cambio de estilo para el equipo en Segunda B?

–Sí, porque proponiendo el mismo tipo de fútbol que en Tercera íbamos a salir perdedores por el modelo de la Segunda B.

–¿Va a sufrir Unionistas para mantenerse?

–No.

–Subió a Segunda B en junio y tuvo que esperar seis meses para debutar gracias a la llamada del Adarve.

–Sí, era una oportunidad que no podía dejar pasar y que tengo que tratar de aprovechar. De momento los resultados y el calendario no acompañan, pero la experiencia está siendo buena salvo el último partido (Salamanca CF) en el que el equipo estuvo bastante mal. Debe ser un punto de inflexión.

–Se les puso muy de cara el partido con la expulsión de Armando en el minuto 11...

–Nuestro campo es muy pequeño y tras la expulsión ellos se repliegan en campo propio y nos dan el balón. Teníamos el partido preparado para hacer un fútbol directo con nuestra fortaleza física arriba, y no estuvimos acertados en las acciones directas y las segundas. Tuvimos cuatro muy claras pero no entraron. Aquí suele haber poco juego por las dimensiones del campo y se resuelve todo por detalles.

–¿Es muy diferente su nuevo club a Unionistas?

–Sí, es parecido a nivel de estructura y familiar en la directiva, pero Madrid lo cambia todo. Aquí los jugadores tienen otros trabajos, por ejemplo.

–¿Ha hecho cálculos de salvación?

–No, pero tenemos que puntuar dos partidos seguidos para estar vivos pronto. Ahora mismo estamos a tres del play-out y ahora nos vienen muchos rivales directos. Hay que sumar pronto 3+1 o 3+3. No sé si habrá que tener 39, 40 o 41, pero hay que sacar todo lo de casa seguro.