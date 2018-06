FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Astu: «En casa, Unionistas no sabe jugar a otra cosa que no sea ganar» Astu, durante el partido en Socuéllamos. / USCF El técnico asturiano reconoce que «el resultado ha podido ser peor, pero ellos no han dado tres pases seguidos por abajo en todo el partido» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 17 junio 2018, 17:36

El técnico de Unionistas, Astu, señaló tras el partido que «con el 1-0 tenemos que hacer un gol en casa y en casa no sabemos a jugar a otra cosa; si hubiéramos ganado 0-1 también saldríamos igual. Estamos acostumbrados en nuestra casa a querer marcar y ganar».

Sobre el resultado final, el asturiano reconoció que «ha podido ser peor. Ellos meten mucho miedo con los saques de banda y las faltas laterales, les hemos hecho demasiadas. Ocasiones muy claras además de la del gol son dos, una en la primera y otra en la segunda mitad. El resto no son tan claras. Nosotros hemos tenido un par de ellas. En la última Antonio dice que no es fuera de juego. Ha podido ser peor, hemos podido caer 2-0 pero también hemos podido marcar en alguna de las que hemos tenido. Por lo que se ha visto en el campo es un resultado justo por las ocasiones. Ellos, con todo el respeto del mundo, no han dado tres pases seguidos por abajo y en su juego direto han generado cosas que a nosotros nos han hecho daño y poco a poco nos han ido metiendo dentro».

«En los primeros 15 minutos yo decía que sufriésemos, cuando teníamos el balón no hemos decidido mal . El gol viene por una pérdida que nosotros tenemos con una jugada limpia que tenemos la posesión. Ellos se adelantan en la interceptación, nos hacen la transición y con un jugador diferencial que la ha metido para adentro», añadió el preparador de Unionistas

Sobre el partido de vuelta en Las Pistas el sábado, Astu explicó que «creo que el Socuéllamos no variará mucho el planteamiento, donde también está cómodo. Los dos puntas no suele moverlos y nosotros sí que cambiamos bastante de fuera a casa. Y eso les obligaría a ellos a hacer una propuesta defensiva diferente porque el campo y las dimensiones nos han obligado muchas veces a golpear demasiado por lo seco que estaba. Creo que el partido va a ser totalmente diferente y ellos tendrán que adaptarse también al campo».