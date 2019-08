La asociación de mayores de San Martín del Castañar celebra su encuentro de verano El sacerdote, al fondo, bendijo la comida de la asociación de mayores. / M. J. GUTÉRREZ SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR Tras la comida se entregaron placas a tres de los socios de mayor edad que aún no la habían recibido Jueves, 8 agosto 2019, 11:57

Un centenar de mayores pertenecientes a la Asociación de Mayores San Martín de Tours de San Martín del Castañar celebró ayer su fiesta anual de verano que comenzó, como no podía ser de otra forma, con un pasacalles para a continuación acudir a misa.

Un nuevo pasacalles hasta la sede de la asociación y un convite, en el que no faltaron la música ni los bailes, dieron paso a una comida de confraternidad, al término de la cual se entregaron placas a tres de los socios de mayor edad que no la habían recibido con anterioridad, aunque realmente fueron cuatro las personas homenajeadas, pero una de ellas no pudo acudir a este encuentro.

De esta forma, en el encuentro de este año se homenajeaba a Encarna Sánchez, Francisca Gómez Escribano, Bibiana García y Gerardo Serradilla Díez.