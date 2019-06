FÚTBOL- Segunda B Otra Asamblea de Unionistas CF con mucho que decidir Seguidores de Unionistas siguen una Asamblea de socios. / Manuel Laya Los socios del club decidirán sobre futuros patrocinadores, las subidas o no del carné o es necesario solicitar un crédito para terminar la próxima temporada si no llegan antes las subvenciones de las instituciones JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 11 junio 2019, 17:20

Unionistas de Salamanca CF ha convocado a sus socios para celebrar su Asamblea General Ordinaria a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en el Centro Cultural de Vistahermosa (situado en la calle Ramón de Mesonero Romanos, 10-20), una cita ya habitual tras la temporada del equipo salmantino en la que esta campaña sus socios tendrán que tomar importantes decisiones sobre el futuro de la entidad blanquinegra.

En cuanto al orden del día fijado por Unionistas CF y tras un primer punto en el que se informará a los socios de la actualización de la situación del club en sus principales áreas. En el segundo llegará la primera gran decisión para los socios blanquinegros y es el de la aprobación de las cuotas de socio para la temporada 2019/2020. En los últimos años, los socios de Unionistas han dado su respaldo a incrementar las cantidades que aportan al club en este sentido, entendiendo que sus seguidores la apuesta de la entidad de mejorar los equipos para acometer en los últimos años el salto a Tercera División, el ascenso a Segunda B o la primera plantilla en la categoría de bronce.

Los socios tendrán con su vota la decisión de mantener las cuotas de la temporada actual para la 2019-2020 o si, como es tradicional, volver a incrementar el dinero de las cuotas. Hay que tener en cuenta, además, que el club salmantino realizará el traslado durante la próxima temporada el traslado al Reina Sofía con el primer equipo y habrá que valorar cómo se realizaría esa 'viaje' porque ahora en Las Pistas no hay división a la hora de pagar en cuanto a las zonas del campo. Y ya en el nuevo Reina Sofía habrá esa división con Tribuna, Preferencia y los dos fondos, por lo que como Unionistas arrancará la temporada en Las Pistas, los socios tendrán que estudiar si optan ya por mantener la cuota de un campo para otro. El problema es que como Unionistas no sabe exactamente a día de hoy cuándo podrá trasladarse al Reina Sofía -ni siquiera han empezado las obras y todavía tardarán varias semanas- no puede 'vender' los nuevos espacios en el Reina Sofía para un determinado número de partidos.

Los patrocinios

La directiva de Unionistas CF también quiere conocer la opinión de sus socios sobre los posibles patrocinios futuros. Al club han llegado ya ofertas para poder patrocinar al primer equipo pero desde la entidad quieren exponerlo a sus seguidores para ver si pueden o no contravenir los valores estatutarios de la entidad.

Y, en el quinto punto del día, tras uno cuarto en el que se estudiarán las propuestas de modificación al reglamento de régimen social, llegará la consulta sobre los modos de financiación en la próxima temporada.

El crédito

Esta temporada recién terminada ya se valoró la opción de pedir un préstamo a los bancos para poder terminar 'bien' el año debido a que las subvenciones de las diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta o el que dinero que procede de la Federación Española de Fútbol llegan más tarde de lo deseado por la lenta burocracia;sin embargo, no se hizo por las aportaciones individuales de algunos directivos, patrocinadores o seguidores que han llegado a tiempo para poder hacer frente a los últimos pagos de la temporada. En este sentido, se consultará a los seguidores la opción de solicitarlo o no si es necesario para la próxima temporada a la hora de terminar bien el 'curso' 2019-2020 .