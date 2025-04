La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar llega a más de 80 municipios durante la pandemia

m. J. Gutiérrez / word SALAMANCA Miércoles, 7 de abril 2021, 14:56 Comenta Compartir

José Ramón Santamaría, presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar, y Adriana López Ave, técnica de Gestión Comarcal de Cruz Roja en Béjar, señalaban ayer a este periódico que durante la pandemia no sólo se ha atendido a Béjar y comarca, sino que se ha llegado también a algunos municipios de la Sierra de Francia, llegando a más de 80 municipios.

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja atiende a un total de 63 municipios normalmente, pero con vehículos propios y fondos propios han llevado comida, medicamentos y otros productos de necesidad hasta a 83 municipios. «Con el convenio del Ayuntamiento se ha atendido explícitamente a los vecinos de la ciudad de Béjar, a una población de más de 700 personas con los tres proyectos desarrollados desde marzo de 2020 a marzo de 2021; y la atención a la comarca y a la Sierra de Francia se ha llevado a cabo con fondos de Cruz Roja y de la Diputación de Salamanca», aclaraba Adriana López, quien añadía que al principio de la pandemia el Ayuntamiento de Béjar «nos hizo llegar 1.000 unidades de mascarillas, cuando era difícil conseguirlas, para que las entregásemos con los alimentos y otros productos».

En este sentido, José Ramón Santamaría agradecía la colaboración tan importante realizada por el Ayuntamiento de Béjar, ya que aunque anteriormente ya se habían hecho cosas con el Consistorio, es «la primera vez que colabora con una cuantía económica tan señalada».

Por otro lado, ambos indicaban que durante todo este tiempo el teléfono de Cruz Roja no ha dejado de sonar, algo que sigue ocurriendo, y que han visto cómo los demandantes de ayuda han cambiado según ha ido evolucionando la pandemia. «Nos han solicitado ayuda familias que ya teníamos registradas en Cruz Roja, pero también otras nuevas que no tenían dinero para comprar alimentos o productos de primera necesidad o bien que no podían desplazarse para comprarlos, principalmente durante el confinamiento. Y aunque la situación ha ido mejorando, todavía hay familias que necesitan nuestra ayuda», afirmaban.