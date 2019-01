El arte cotidiano de Venancio Blanco Numerosos boceto de las obras de Venancio Blanco expuestos en Santo Domingo. / LAYA 'El capricho de la idea' recoge las «obras íntimas» y los bocetos a vuelapluma del escultor C.T.M. SALAMANCA Miércoles, 30 enero 2019, 11:46

La Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la ciudad de Salamanca acoge desde ayer y hasta el próximo mes de junio la exposición 'El capricho de la idea', un recorrido por las «obras íntimas» del genial escultor salmantino Venancio Blanco que recogen «su ideario, capacidad de trabajo, ilusión e interés por la vida» a través de sus «dibujos de desayuno».

Así lo señaló el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación de la octava muestra sobre Venancio Blanco que acoge la Sala de Exposiciones de Santo Domingo, fruto del acuerdo alcanzado en 2014 por el Ayuntamiento de Salamanca con la Fundación Venancio Blanco y la Fundación Mapfre para «sumar la obra de nuestro gran autor a la amplia oferta cultural de Salamanca», explicó el primer edil salmantino.

«Venancio Blanco fue un artista inagotable, uno de los grandes maestros que no tiene nada que esconder y, por eso, mostró los secretos de su creación», significó el alcalde, quien recordó que los dibujos presentados en la exposición, que recoge más de un centenar de obras realizadas entre 1959 y 2018, «se presentaron por primera vez en 2015 como creaciones de diversidad temática que el artista realizaba durante el café de la mañana», utilizando como soporte una servilleta.

Blanco plasmó numerosas ideas en las servilletas del bar donde tomaba café

Estos dibujos, que en la exposición inaugurada ayer están acompañados de «esculturas y pinturas de mayor formato, ratifican el juicio como artista total que Venancio Blanco merece», continuó García Carbayo, quien invitó a salmantinos y visitantes a «seguir conociendo a uno de los grandes creadores de nuestros tiempos » en una Sala por la que ya han pasado más de 60.000 personas para conocer las siete exposiciones anteriores sobre el genial escultor salmantino.

Ideas caprichosas

Por su parte, el presidente de la Fundación Venancio Blanco e hijo del artista, Francisco Blanco, recordó que «hace ya casi un año desde que el artista culminase el hermoso dibujo de su vida y nos sigue dejando un espléndido legado» que permiten que «en Salamanca y desde Salamanca hacia tantos lugares, su espíritu siga vivo».

En cuanto a la actual exposición, 'El capricho de la idea', Blanco aseveró que «no es caprichoso el artista, sino la idea», puesto que el creador «acude al taller todos los días, sin descanso y con oficio, donde se encuentra consigo mismo y donde nacen las ideas, germinan y cobran forma, pero donde no surgen sin más, sino que te tienen que encontrar trabajando como decía Picasso, porque la idea es caprichosa y juega con el artista».

La exposición,de acceso gratuito, se exhibe en la sala de Santo Domingo hasta el mes de junio

Es por ello que Venancio Blanco «llegaba cada mañana al taller con la misma esperanza y empeño, pero la luz era distinta cada día». No obstante, y como manifestó su hijo, «el hombre no se rinde, insiste, busca y finalmente la idea se deja seducir por el encuentro que se transforma en belleza a través de la obra de arte». «Así vi trabajar a mi padre tantos años», sentenció Francisco Blanco, recordando cómo el genial escultor «descubrió las servilletas y cada mañana vertía en ellas su primer Padre Nuestro, y hasta el último día no dejó de dibujar».

Por último, el delegado territorial de la Fundación Mapfre, Roberto Nieto, agradeció a la ciudad de Salamanca su continuo recuerdo hacia Venancio Blanco porque hace «que perviva su magnífica obra y persona», y reiteró el «firme compromiso» de la Fundación por «continuar haciendo grande este acuerdo que se remonta a 2014» y que, en sus palabras, «fija uno de los objetivos de la Fundación Mapfre: hacer cercana y acercar la cultura a toda la sociedad, como hizo Venancio Blanco».