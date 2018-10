BALONCESTO - Liga EBA Aquimisa Carbajosa abre la Liga con un triunfo ante Porriño en la prórroga (88-80) Una acción del partido ante Porriño. / MARÍA SERNA Biel Román forzó el tiempo extra para los charros desde el tiro libro y en la prórroga Casanova, muy acertado, le dio la victoria a los de Ángel Codón REDACCIÓN / WORD Salamanca Domingo, 14 octubre 2018, 16:42

Estreno de la temporada oficial con triunfo para el Aquimisa Carbajosa en su segunda temporada en la Liga EBA. El equipo de Carbajosa de la Sagrada se ha impuesto al Porriño por 88-80 en un igualado encuentro que ha terminado del lado salmantino en la prórroga.

En ella, el cuadro de Ángel Codón estuvo más acertado, especialmente con un Rafa Casanova que condujo a los suyos al éxito a pesar de las ausencias de Xabi Arriaga y James Pegues -baja definitiva en el equipo al tener una oferta extranjera-.

El choque comenzó con un Porriño mucho más metido, aprovechando los errores locales para ponerse con 0-6 en el marcador. Poco a poco el Aquimisa fue cogiendo el tono que requería el enfrentamiento y con un parcial de 9-1 lograba ponerse por delante (12-10), poco antes de que finalizara el primer cuarto con empate a 12.

Después el cuadro gallego siguió mandando casi siempre en el electrónico, gracias especialmente a los triples de un acertado Cabaleiro, contrarrestados primero por las canastas de John Paul y Dudu Dieye y después, tras varios interior, por las de Kendrix y Casanova más allá de la línea de 6.75, aunque no impedían que al descanso mandara el Porriño todavía (33-35).

En la reanudación mostró una mejor cara el Aquimisa Carbajosa, que gracias a un parcial de 9-0, con un acertado Alonso Ruiz en los triples, se iba al final del tercer periodo con una renta de 6 puntos: 55-49.

Los salmantinos llegaron a ponerse 9 arriba (61-52), pero el conjunto visitante no se dio por vencido y con un 3-13 volvía a tomar la delantera cuando solo quedaban 3 minutos por delante. Además llegó la eliminación de Kendrix y el partido se ponía muy cuesta arriba con el 66-70 a falta de poco más de un minuto. Pero el Aquimisa tiró de coraje, jugando con 5 'pequeños', y Casanova recortaba a 2 puntos la desventaja a falta de 20 segundos. En el saque de fondo robaron la bola los de Ángel Codón y Biel Román recibía una falta. El balear no fallaba desde la línea de personal y ponía el 70-70, mientras que el intento a la desesperada del visitante Alonso por evitar la prórroga no entraba.

En el tiempo suplementario, y siguiendo jugando sin postes, el cuadro charro contó con un Casanova que lo metía todo y que parecía dejar el choque sentenciado con el 82-76. Sin embargo, el Porriño volvía a ponerse a solo 2 puntos a 23 segundos del final y el propio Casanova y Bien tuvieron que cerrar el triunfo desde el tiro libre y con un triple del sevillano: 88-80.