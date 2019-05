La aprobación del uso sanitario mortuorio despide la legislatura en Ciudad Rodrigo El pleno celebrado anoche fue el último legislativo de la legislatura. / S.G. CIUDAD RODRIGO El último pleno legislativo dio luz verde a la modificación del Plan General con presencia de los vecinos de la carretera de Salamanca S.G. CIUDAD RODRIGO Viernes, 24 mayo 2019, 18:55

Tal y como estaba previsto y sin sorpresas de última hora, el último pleno legislativo de la legislatura en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dio luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que a partir de ahora incluirá la figura del uso sanitario mortuorio, hasta la fecha inexistente.

Los votos a favor de PSOE, IU-En Común y PP y la abstención de Ciudadanos fueron más que suficientes para sacar adelante esta iniciativa que no ha estado exenta de polémica y que, previsiblemente, no acaba con esta aprobación.

Es más, la Asociación de Perjudicados por el Crematorio del Camino del Cementerio 54 ha expresado su «indignación por la sucesión de acontecimientos en torno a la problemática sobre el crematorio-velatorio del Camino del Cementerio 54 de Ciudad Rodrigo». Algunos de estos vecinos estuvieron presentes en el salón de plenos presenciando la disputa dialéctica entre algunos de los ediles. Este colectivo está pendiente de que se empiecen a acatar sentencias pues no encuentran explicación «a la actividad continua de incineraciones y velatorios de esta empresa. Teniendo en cuenta que el propio Ayuntamiento decretó la revocación de las licencias a finales del mes de enero de 2018, inexplicablemente este establecimiento ha continuado con su actividad a la vista de todos los vecinos, celebrando velatorios y realizando incineraciones».

Domingo Benito, portavoz de Izquierda Unida-En Común, fue el que más se extendió en sus explicaciones; de hecho, el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, dijo que no iba a entrar en su «verborrea». Y es que Benito se despachó a gusto con todos sus socios de gobierno: insinuó intereses particulares de Pellicer e insistió en pedir explicaciones a los socialistas sobre su cambio de parecer en la decisión del voto. El PP, a pesar de estar de acuerdo con el voto particular de IU desde el principio, tampoco quedó exento de la crítica de Benito: «El PP son los verdaderos causantes, no lo vamos a olvidar».

En cualquier caso, por un lado va el reconocimiento de esa figura del uso sanitario mortuorio y, por otro, lo que pueda pasar a partir de ahora con el crematorio.