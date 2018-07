El apoyo de comerciantes y hosteleros sumará 2 días de fiesta al Martes Chico Ignacio Alonso y Soraya Mangas durante la presentación de las actividades. / WORD CIUDAD RODRIGO El pintor Carlos García Medina será el pregonero de esta edición que se celebrará el próximo 31 de julio SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Miércoles, 25 julio 2018, 12:44

La concejala de Ferias y Mercados de Ciudad Rodrigo, Soraya Mangas, acompañada del presidente de la Asociación de Hostelería, Ignacio Alonso, fue la encargada de detallar la programación que se ha organizado con motivo de la celebración del Martes Chico y Martes Mayor.

En ambos casos, la seña de identidad es la exaltación del comercio local pero aderezado con muchas otras citas y no en vano, el Martes Chico supondrá casi dos días de programación gracias a la aportación de comerciantes y hosteleros que ya para el día previo, el 30 de julio, han organizado un pregón con el pintor mirobrigense Carlos García Medina, a las 22:00 horas, y a continuación un concierto con el grupo Back to the Covers.

El martes, día de la fiesta propiamente dicha, a los puestos de venta se unirán atracciones para los más pequeños, un tren turístico y las calles estarán animadas por la charanga Manliao. Ya por la noche, la orquesta SMS será la encargada de poner el punto y final a la fiesta.

La edil quiso «agradecer al grupo de comerciantes y hosteleros del entorno comercial de La Glorieta, un año más, el apoyo, esfuerzo y dedicación que emplean para que la celebración del Martes Chico no se traduzca a un solo día; ya que gracias a ese pregón y concierto que se celebra en la víspera y que ellos asumen directamente, el Martes Chico cuenta con dos días de celebración».

En el caso del Martes Mayor también contará con su previa, con el pregón que pronunciará el día 6 de agosto el que fuera alcalde de CiudadRodrigo, Miguel Cid, que será en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal a partir de las 22:30 horas.

Ya el día 7 de agosto, momento de la fiesta grande del verano mirobrigense, a partir de las 10:00 horas se abrirán los puestos de venta y la fiesta estará ambientada en el 75º Aniversario de la Declaración del Recinto Amurallado de Ciudad Rodrigo como Monumento Histórico- Artístico.

La orquesta con la que se contará este año para cerrar la celebración del Martes Mayor, que llega a su edición número 34, será New York, que debido a las dimensiones de sus escenarios volverá a actuar en el Mercado de Abastos. Según manifestó en su momento el concejal de Festejos, Cristian González, este grupo se encuentra entre los cinco mejores de Galicia.

A pesar de que el número de puestos participantes todavía no se ha desvelado, se espera que de nuevo la participación será importante, por eso Soraya Mangas mostró su «agradecimiento también a los participantes de Ciudad Rodrigo, Salamanca y del resto de provincias que en estos días de Martes Chico y Martes Mayor en Ciudad Rodrigo, se acercan a nuestra ciudad para estar con nosotros, mostrándonos su artesanía, sus productos gastronómicos y como no, para vivir entre todos un día grande y especial como son estos días de fiesta del comercio mirobrigense».