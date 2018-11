DUATLÓN Aplazado el Duatlón Cross de Salamanca El Corte Inglés de esta tarde por la lluvia Uno de los caminos intransitables del recorrido de bici. / ORYCRONSPORT La organización anuncia que «los caminos por donde debería transcurrir el T2 (tramo BTT) están muy dañados y que no son ciclables» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 10 noviembre 2018, 14:09

Aplazado el Duatlón Cross de Salamanca El Corte Inglés que se iba a disputar esta tarde en la capital charra yque iba a poner fin al circuito de duatlón de la Diputación de Salamanca de esta temporada. Así lo han anunciado los orgnaizadores por las lluvias.

«Desde la organización técnica del Duatlón Cross de Salamanca - El Corte Inglés, que tenía prevista su celebración, en la tarde del sábado día 10 d noviembre, nos vemos obligados a aplazar dicha prueba, teniendo en cuenta que la meteorología adversa con las lluvias que están cayendo, están dejando los caminos por donde debería transcurrir el T2 (tramo BTT), muy dañados y que no son ciclables. Dicha exposición no justifica el que a la hora prevista de celebración pueda llegar a llover o no, por lo que debemos actuar antes, para evitar posibles daños mayores, en cuestión de desplazamientos y demás, pero con la seguridad de los participantes como primer exponente.

Se ha trabajado muy duro y con mucha ilusión, con todo perfectamente preparado, para que la prueba de hoy con su posterior entrega de premios y también la premiación del III Circuito Provincial de Duatlón de Salamanca - ECI, fuera una fiesta en toda la amplitud de la palabra, con el disfrute de participantes, público y ORG, pero prima ante todo -como decimos- la seguridad de los participantes y el buen desarrollo de la prueba.

Pedir disculpas por dicha decisión tomada por cuestiónes climatológicas, y agradecer a los Patrocinadores, Colaboradores, ECI, Ayto de Salamanca con la Policia Local con toda su implicación y disposición e Instalaciónes, Excma. Diputación Provincial, Servicios Sanitarios, Guardia Civil, Autoridades, Voluntarios que iban a tomar parte y Público en general.

Se valorará lo acontecido y se trabajará para establecer una nueva fecha de celebración, que será comunicada correspondientemente, así como la comunicación directa con todos los inscritos», ha señalado la organización.