Antonio Costa Gómez incide en el intimismo en su novela 'El huevo' Antonio Costa Gómez, con un ejemplar de su nuevo libro. / WORD El escritor, afincado ahora en Salamanca, no descarta que la ciudad, «en la que siempre quise vivir» aparezca en alguna de sus obras I.L. SERRANO / WORD SALAMANCA Miércoles, 17 octubre 2018, 13:22

La ciudad cuenta desde hace unos meses con un nuevo miembro de en su extensa nómina de escritores. Se trata de Antonio Costa Gómez, nacido en Barcelona y criado en Lugo, pero enamorado de Salamanca «una ciudad en la que siempre quise vivir», asegura y que no descarta pueda aparecer en alguno de sus próximos libros.

Costa Gómez presentó el pasado 30 de septiembre su última novela, 'El huevo' (Editorial Camelot) en Madrid. La trama y el enfoque difícilmente dejan indiferente. «Se trata de la historia de un hombre que quiere retirarse de todo, olvidar el ruido del mundo contemporáneo y su superficialidad y conocerse a sí mismo desde lo esencial. Para ello se va a Finisterre, a una playa solitaria y encuentra un huevo de gaviota y dentro de ese huevo vive un chica en una casa con un jardín y con miles de libros y se hacen amantes..., pero huevo se va pudriendo…» avanza, afirmando que lo que quería plantear con esta historia son cuestiones «como la comunicación, el amor, el paso del tiempo, la muerte y todo se desarrolla en un espacio muy denso muy condensado, que es lo que es un huevo». También lo considera un homenaje a la literatura y al lenguaje, «porque esta chica tiene miles de libros y todo lo conoce a través de ellos».

Se trata del decimotercer libro que ha publicado. «Es una novela, es literatura no se puede calificar dentro de ningún género concreto, es simplemente literatura. asegura.

Antonio Costa tiene otras obras importantes como 'Las campanas' «que fue finalista del premio Nadal y estuvo también entre los 10 finalistas del Planeta, «pero no tuve suerte y no conseguí ningún premio» .

Otro de sus libros, que se tradujo al francés y al rumano, es 'La Calma apasionada', que habla de los últimos días del emperador Adriano en Tívoli. «Curiosamente todo el mundo lo vincula o compara con el libro de Marguerite Yourcenar y no tiene nada que ver, es un planteamiento distinto. Ella es clásica y yo soy romántico, ella habla de toda la vida de Adriano y yo solamente de sus últimos días... ella habla del poder y yo del arte y de la belleza», matiza el escritor, cuyo libro más conocido es 'Mateo, el maestro de Compostela' que habla del autor del Pórtico de la Gloria, y ha sido catalogado como novela histórica, aunque no lo es. «Es una novela inspirada en la historia donde planteo mis obsesiones. Es literatura. Sobre Mateo se sabe muy poco, solo hay unos cuantos documentos. Yo me inventé una historia que fuese creíble, pero es una novela. Resulta curioso que hay personajes que son inventados y hay mucha gente que se cree que son reales..., o sea que algo hice bien» afirma Costa.

Entre sus trece libros hay también uno de poesía que llevaba como prólogo unas cartas de Ernesto Sábato, «por que me escribí con algún durante un tiempo , y también tengo algún ensayo», pero como el resto de su obra, envuelto en un intimismo muy personal, «la literatura social no me interesa», señala.

Sobre su vinculación con Salamanca asegura que «me gusta muchísimo y cuando me jubilé de la enseñanza en Madrid después de un paso por Cádiz, vinimos a Salamanca. Siempre quise vivir aquí. Incluso cuando era profesor concursaba para sacar plaza aquí, pero no tuve suerte».

Además, su vinculación con Salamanca se va afianzando tras seis meses y hoy mismo está previsto que lea un poema en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos de Salamanca.

Otra de sus facetas mas peculiares es su amor por los viajes. Ha recorrido 50 países y puede que publique un libro de viajes pronto. «Ademas, siempre viajo por motivos literarios. Recientemente estuvimos en Gales siguiendo a Dylan Thomas, mi poeta preferido después de Rilke, del que también he seguido sus pasos por Europa», asegura.

Y es que su pasión por la literatura viene de lejos. «Yo siempre he querido ser escritor. Escribo desde los 10 años, y aunque me he ganado la vida con otras cosas , siempre me he considerado escritor por encima de todo. He pasado por miles de etapas. He escrito muchas cosas y las he roto, decenas de novelas seguramente. Escribir es lo que más me gusta», concluye el escritor.