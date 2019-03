FÚTBOL - Segunda B Antonio Calderón: «Las Palmas Atlético está más necesitada que nosotros y hay que aprovecharlo» Antonio Calderón, en la rueda de prensa. / MANUEL LAYA El entrenador del Salamanca CF dice que el club no podrá firmar al central Bijimine y que ya están trabajando otras opciones JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 22 marzo 2019, 14:41

El entrenador del Salamanca CF, Antonio Calderón, ha ofrecido esta mañana la rueda de prensa previa al encuentro de este próximo domingo ante el filial de la UD Las Palmas. «Tenemos a Owusu fuera con su selección, Calero por tarjetas y esta semana Amaro ha tenido molestias y no estará. Tenemos 17 jugadores y viajará Alberto con nosotros. Es un filial con jugadores jóvenes de mucha calidad, pero que no anda en buen momento y nosotros tenemos que darle continuidad para seguir en la línea de conseguir puntos para lograr nuestros objetivos», expresó el gaditano.

Calderón no afronta el choque como una final porque «ya dijimos la semana pasada que estos diez últimos partidos eran nuestro particular play-off y como tal lo afrontamos. Sabemos que ellos están muy necesitados, nosotros no tanto y eso hay que saber aprovecharlo». Cuestionado sobre firma el empate, dijo que «a estas alturas, no solo este partido, cada punto es muy importante y más contra un rival directo. Si ante el Burgos hubiéramos empatado, ese punto que sumas tú se añade a los dos que no suma tu rival».

Calderón declaró que tiene claro el once del domingo aunque está pendiente de Asdrúbal, lesionado la semana pasada en un hombro. «Ya se ha recuperado y vamos a ver cómo está, estamos pendientes por el hombro. En función de si está bien o no variaría el once que sacaremos, lo tengo muy claro. Carpio ya está para 90 minutos. Mena y Tyson van a llegar bien tras sus molestias de la semana».

El triunfo ante el Pontevedra (3-0) del pasado domingo fue muy importante para el equipo porque «en casa nos estaba costando ganar y hacer goles. Dábamos muestras de solidez pero nos faltaba mordiente arriba. Trabajamos en ello para que los futbolitas pisen más el área y sean más verticales. No hicimos un partido para hacer tres goles y tuvimos fortuna».

Buscando para reemplazar a Bijimine

El club no podrá contar con el último fichaje, el central francés Bijimine, por haber firmado una ficha en Francia este invierno que le impedirá jugar con el equipo salmantino. «Está aclarado, cuando fuimos a hacer los papeles, tenía licencia con un club francés con el que estaba entrenadno y no podemos firmarlo. Mi opinión es que esto puede pasarle a cualquiera. El jugador no nos dice que ha firmado algo pero la realidad es que tenía licencia y ya no se puede. Pensábamos que nos podía ayudar y los días que ha estado con nosotros hemos visto que estaba en forma. No lo sabía ni su representante. Estamos trabajando en otras opciones, ya lo damos por perdido», finalizó el técnico del Salamanca CF.