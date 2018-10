FÚTBOL - Segnuda B Ángel Sánchez: «El CD Guijuelo no ha dado sensación de peligro real nunca» Ángel Sánchez sigue el partido ante el Sanse desde la banda. / CDG El técnico bejarano destaca que «no le pongo peros a la victoria del rival porque ha sido superior» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 15 octubre 2018, 13:03

El técnico del CD Guijuelo, Ángel Sánchez, señaló tras la derrota de su equipo en San Sebastián de los Reyes (2-0) que cortó la racha de cuatro triunfos consecutivos y que le saca del play-off de ascenso que «en la primera parte hemos tenido muchas pérdidas, nos duraba poco el balón e imprecisiones nos forzadas la mayoría;en la segunda mejoró el juego pero en ningún momento hemos dado sensación de peligro real y el rival ha sido superior. Entramos fríos y en el minuto 7 te han el primer gol, no sé si eso nos supone un golpe de moral. En la primera parte no estuvimos nunca cómodos sobre el terreno de juego. Con el rival nos hemos encontrado lo que habíamos hablado durante la semana. No hay peros a la victoria del rival. En la primera parte nos fuimos 1-0 pero hubo más ocasiones de peligro; intentamos corregir eso también motivado por la lesión de Ayala. Pero perdiendo 2-0 como el Guijuelo tenemos que acabar el partido acorralando al rival y eso es lo que más me duele. Nos dedicamos a jugar por dentro sin llevar peligro a la portería.

Sobre la ruptura de la racha, dijo que «sabíamos que la derrota iba a llegar, el Sanse es un gran equipo, venía en dinámica positiva y siendo el máximo goleador del grupo y hemos visto la razón. Ahora hay que levantarse y esto no tiene que suponer un bache en el camino ni nada.

En cuanto a los lesionados durante el encuentro, Ángel Sánchez explicó que «creemos que Ayala no se ha llegado a romper del todo pero Felipe Ramos sí que parece que está roto. Le haremos pruebas a los dos esta semana.

Sobre el rival Sánchez dijo que «sí que le veo candidato para el 'play-off', está muy buen trabajado y con un entrenador fantástico. Tienen muy claro a lo que juegan, con un gran equipo humano», finalizó el técnico chacinero.