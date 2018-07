FÚTBOL - Segunda B Ángel Sánchez: «En el CD Guijuelo nos faltan extremos, un lateral y un mediocentro» La plantilla del CD Guijuelo posa antes de empezar el entrenamiento del equipo. / CDG El nuevo técnico chacinero señala que «los jugadores saben que voy a ser muy estricto con el tema del peso» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 17 julio 2018, 14:27

El nuevo entrenador del CD Guijuelo, Ángel Sánchez, señaló en su primera rueda de prensa tras comenzar los entrenamientos de pretemporada con el equipo salmantino que «en este primer día ha sido lo típico, hemos mirados pesos y algunos vienen bien y otros no tanto. Ellos saben que voy a ser bastante estricto en ese tema. La primera sesión ha sido totalmente introductoria, se ha visto a los chicos con actitud que es algo que hemos hablado antes de salir al campo, que más allá de la idea de juego y sistemas, eso es algo primordial. Contento por la primera sesión».

En este primer entrenamiento el balón tuvo mucho protagonismo en los ejercicios «porque en los partidos también lo queremos ser, y así es lógico que en los entrenamientos, aunque sean buscando otros objetivos tan tácticos, queremos que el balón esté presente».

«La primera sensación cuando entras al vestuario y te enfrentas ya al os jugadores como primer entrenador es diferente, pero en cualquier caso he estado cómodo. Notó también el cambio de rol entre lo que es ser segundo y primero a la hora de tratar con ellos. Les he dicho que tanto a mí como al resto del cuerpo técnico, que tengan el mismo respeto que tuvieron el año pasado y no habrá problemas», expresó Ángel Sánchez sobre sus sensaciones al pasar de 'segundo' a 'primero'.

El CD Guijuelo cuenta ya con 17 jugadores incluidos los cuatro fichajes (Razvan, Felipe Ramos, Javi Borrego y Jesús Muñoz. «Me faltan extremos sobre todo, seguramente algún lateral izquierdo más que derecho y un mediocentro si el mercado ofrece algo acorde. Es muy positivo poder empezar con tantos jugadores ya en la plantilla porque te facilita el trabajo», expresó el técnico sobre las necesidades de la plantilla.