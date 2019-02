FÚTBOL - Segunda B Ángel Sánchez: «Ganar el derbi es un paso importantísimo para el CD Guijuelo» Ángel Sánchez. / MARÍA SERNA El entrenador bejarano destaca a su afición porque «pero se hacían escuchar mucho y se lo agradecemos enormemente» JUANJO GONZÁLEZ Domingo, 10 febrero 2019, 19:39

El preparador del CD Guijuelo, Ángel Sánchez, explicó que «mi equipo me gustó más hasta que conseguimos el gol, luego en la segunda parte debido también a la merma física y a que ellos empezaron a acumular jugadores con buen trato de balón, nosotros tuvimos que quitar a Cristóbal, un jugador que nos da posesión, y se notó. Ellos dominaron más aunque sin muchas ocasiones claras. El equipo ha hecho un gran partido a nivel defensivo y ofensivo, porque cuando ha podido jugar con el balón lo ha hecho bien. Y cuando le ha tocado defender al final también».

El Salamanca CF tuvo más aficionados en el campo del Guijuelo «pero se hacían escuchar mucho y se lo agradecemos enormemente».

El bejarano destacó que «es un paso importantísimo porque tenemos ahora dos partidos fuera y más allá de que sea el derbi, nosotros no tenemos que interpretar camisetas, solo la nuestra, que dice que para ganar hay que jugar al límite». Sobre el gol, dijo que «ellos han salido mejor plantados en la segunda parte que en la primera. El gol nos vino muy bien y luego lástima no poder concretar un segundo. Aquí no hemos perdido la condición de fortín aunque habíamos perdido algunos puntos en el tramo final. Esto nos refuerza mucho al grupo. Son partidos de tensión, de detalles. Ahora queremos ganar tres partidos más».