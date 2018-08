Ambulancias y coches de bomberos llevarán luces de seguridad azules Ambulancia medicalizada con señales luminosas de color amarillo, que quedará restringido a vehículos lentos. / HENAR SASTRE Los cambios en el Reglamento General de Vehículos unificarán el color de las señales luminosas de los vehículos prioritarios DIEGO ARTIME SALAMANCA Viernes, 3 agosto 2018, 13:04

Es posible que, dentro de unos meses, estando usted tranquilamente sentado en su coche, sea adelantado por un relámpago de luz azulada con sirenas de ambulancia y el logotipo de Sacyl. No se asuste: su vista está en perfecto estado. Al menos, en lo que a los colores se refiere. Y es que ayer entró en vigor una modificación del Reglamento General de Vehículos que obligará a los transportes de atención sanitaria, extinción de incendios y protección civil–salvamento a cambiar sus señales luminosas amarillas por otras que emitan luz azul.

Con esta medida, que contempla un plazo de dos años para la adaptación de todos los vehículos a la nueva normativa, se unificará el color de las señales luminosas de todos los vehículos prioritarios: ambulancias, camiones de bomberos y transportes de protección civil compartirán la pigmentación de sus luces rotativas con los coches de la policía y la benemérita, mientras que el color amarillo quedará restringido a los vehículos lentos. De esta forma se soluciona una de las reclamaciones más reiteradas por las diferentes asociaciones de conductores y por los órganos públicos, que han solicitado durante años un cambio de reglamento que asignase colores distintos a vehículos prioritarios y vehículos lentos para evitar posibles confusiones.

Este cambio también permitirá a España equipararse a la mayoría de los países de la Unión Europea, que han aprobado medidas similares en los últimos años. En concreto, unificará los rotativos de los vehículos con prioridad de paso de España con los de Portugal y Francia, lo que impedirá que se produzcan confusiones cuando ambulancias o coches de bomberos de un país vecino crucen la frontera en situaciones de emergencia, o cuando el conductor de un vehículo nacional tenga que entrar en territorio extranjero durante el ejercicio de su trabajo.

No es la única actualización que los cambios en el Reglamento General de Vehículos traerán aparejados para los diferentes tipos de transportes nacionales. Los taxis y VTC –vehículos de arrendamiento con conductor; esto es, transportes como los que empresas como Uber o Cabify utilizan para ofertar sus servicios– de hasta nueve plazas llevarán una matrícula posterior de color azul con caracteres en blanco, mientras que su matrícula delantera mantendrá la paleta de colores actual. Los dueños de vehículos que se vean afectados por la medida disponen de un año para realizar los cambios pertinentes. Esta iniciativa nace de una Proposición no de Ley aprobada en el año 2016 que fue impulsada por los colectivos de taxistas como una forma de luchar contra «el intrusismo y la piratería» en el sector», y se suma a medidas como las de la Comunidad de Madrid, que desde enero del año pasado obliga a los conductores de vehículos con licencia VTC a colocar una pegatina identificativa en el parabrisas.

Nuevas catalogaciones

La DGT ha desarrollado una nueva «escala ambiental» para clasificar a los vehículos de acuerdo con su impacto en el medioambiente. Así, surgen cinco categorías: '0 Emisiones', 'ECO', 'C', 'B' y 'A'. Todos los transportes están clasificados dentro de una de estas categorías, para las que se han diseñado cuatro distintivos –la categoría 'A' no requiere del mismo– que deberán ser colocados en la esquina inferior derecha del vehículo. Sin embargo, se delega en las Administraciones Públicas correspondientes la decisión de imponer o no la obligatoriedad del uso de estas pegatinas.

También se ha incluido en el anexo II del reglamento la definición de 'vehículo compartido', que hace referencia a aquellos «vehículos destinados al alquiler sin conductor que se dedican a un uso concatenado e intensivo por un número indeterminado de usuarios dentro de una zona de servicios delimitada».

Por último, se recoge en el Reglamento General de Vehículos la posibilidad –y no la obligatoriedad– de llevar en el transporte un dispositivo luminoso de color amarillo para aquellas situaciones en las que el vehículo quede impedido dentro de la vía y se diferenciará entre 'vehículo Pick–up' y 'vehículo tipo camión', clase en la que anteriormente se incluía a los primeros. De esta forma, y bajo el código numérico '17', la normativa incluye ahora la definición de 'vehículo Pick–up' como aquel «cuya masa máxima no es superior a 3500 kg y en el que las plazas de asiento y la zona de carga no están situadas en un comportamiento único.