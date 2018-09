El CRE de Alzhéimer atiende a 800 usuarios en sus diez años de andadura Autoridades locales, como la subdelegada del Gobierno, en la inauguración de la jornada desarrollada en el CRE. / LAYA Para conmemorar esta efemérides organizó ayer una jornada sobre el tratamiento en los medios de comunicación de esta enfermedad REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 14 septiembre 2018, 10:57

El Centro de Referencia Estatal del Alzhéimer y Otras Demencias de Salamanca (CREA) abrió sus puertas hace una década, en noviembre de 2008, y desde entonces ha atendido a unas 800 personas que padecen este mal, además del apoyo y atención también a sus familiares.

Según confirmó ayer la directora del centro, Maribel Ingelmo, en el marco del I Encuentro sobre Periodismo y Alzhéimer, «el CREA se caracteriza por su investigación y por su formación a profesionales y a familiares en temas como las terapias no farmacológicas».

En esta línea, el centro, con sede en Salamanca, suma también la asistencia y formación presencial y 'online' a otras 200.000 personas, que han hecho uso, por ejemplo, de cursos y jornadas, como la celebrada este jueves sobre 'Periodismo y Alzhéimer'. Ingelmo confirmó la necesidad de las terapias farmacológicas y de sus avances, pero también insistió en las mejoras de calidad de vida y atención que aportan las no farmacológicas, sobre las que se trabaja en Salamanca. Según sus palabras, el CREA ha tenido «efecto multiplicador» a la hora de abordar esta enfermedad también en otros centros y en hogares, pues los profesionales de las dependencias salmantinas han plasmado con «evidencias científicas» las ventajas que aportan prácticas no farmacológicas desarrolladas y estudiadas en el Centro de Referencia. Maribel Ingelmo ha abogado por «romper la barrera» para que estos avances sigan conociéndose y poniéndose en práctica en cada vez más lugares, unas terapias que el CREA desarrolla desde un prisma de «atención individualizada», pues lo que con unos pacientes puede resultar exitoso para otros puede que no lo sea igual.

En este sentido, la directora recordó que hay personas con la misma demencia y en la misma fase para las que hay que desarrollar procedimientos distintos. Por ejemplo, el CREA ha utilizado dentro de sus terapias no farmacológicas el uso de perros, algo que puede ayudar a personas que disfruten de la compañía de una mascota, pero que puede no aportar esas ventajas en otras que, a lo mejor, tienen miedo de los animales, detalló.

En cuanto al encuentro de ayer, periodistas de toda España analizaron ayer en Salamanca el tratamiento informativo del alzhéimer en los medios de comunicación que se ha celebrado con motivo del décimo aniversario del CREA. La actividad comenzó pasadas las once de la mañana, cuando la periodista de La Sexta Andrea Ropero ha conducido una mesa redonda para que profesionales de la comunicación, presentes en la sala, conociesen la enfermedad de Alzhéimer y compartiesen experiencias con personas con demencia.

Por la tarde, en el marco de esta jornada, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha reconocido que «siempre se puede hacer más, desde la Junta y desde cualquier administración» para la atención a personas con alzhéimer y a sus familiares. El representante autonómico participó en la clausura y firma de la 'Declaración de Salamanca', donde admitió que estas enfermedades degenerativas tienen «un proceso muy difícil y complicado», y un acto en el que periodistas de todo el país se comprometieron a conseguir una mejor cobertura mediática de la enfermedad. Evitar un enfoque caritativo o victimista, dar voz a los familiares o prestar atención a los nuevos informes son algunas las propuestas del documento.