FÚTBOL - El derbi salmantino de Segunda B Álvaro Tejedor: «Ojalá que el derbi se pueda repetir en Segunda B la temporada 2019-20» Álvaro Tejedor sigue un partido del Salamanca CF desde la grada. / MARÍA SERNA El excentral, retirado este verano y nuevo secretario técnico del Salamanca CF, «cree que las opiniones de Unionistas y Salamanca CF son válidas, solo hay que respetarlas» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 21 noviembre 2018, 17:07

El salmantino Álvaro Tejedor pasó este verano de luchar por un puesto en la plantilla del Salamanca CF en Segunda a llevar ahora las riendas de la secretaría técnica tras la revolución que se produjo en la entidad tras las dimisiones de Carlos Martín y José María Movilla. El charro, uno de los artífices del ascenso, ve así el derbi de este domingo ante Unionistas, el gran rival de la capital.

–¿Qué labor tiene a diario Álvaro Tejedor en el club?

–Estoy ayudando a Víctor Iglesias en la dirección deportiva como secretario técnico aunque en el día a día del club como él no estoy aquí echo una mano en todo lo que se pueda.

–¿Cómo ha asimilado el cambio de pugnar en el verano por un hueco en la plantilla a su actual puesto?

–Ha sido una transición muy rápida y que no te da tiempo a pararte a pensar. Me estoy adaptando rápido porque es un salto muy grande y no paro nada en el día a día.

–Si se lo dicen hace unos meses...

–En verano peleo por un puesto y lo que menos pensaba era en esto pero se ha dado así todo, soy un hombre de la casa y encantado de ayudar a que el club siga creciendo.

–¿Por dónde debe crecer su parcela en el Salamanca CF?

–En recopilar toda la información posible sobre jugadores, hemos creado un grupo de trabajo con gente que nos ve partidos y elaborando informes de jugadores. Nos juntamos una o dos veces al mes para valorar posibles incorporaciones cuando llegue el mercado de invierno.

–¿Cómo lleva lo de no poder jugar este derbi y tener que verlo en la grada o el palco?

–Bien... es especial pero casi más para los aficionados que para nosotros. Son tres puntos más y nosotros estamos más necesitados que ellos. Una victoria nos daría un golpe moral importante y nos sacaría de los puestos de abajo.

–El año pasado con tanto salmantinos en los dos vestuarios quizá sí que había más sentimiento, ¿no?

–Está claro que el sentido de pertenencia ha disminuido tanto en nosotros como en ellos porque hay menos jugadores de aquí. Los de fuera no lo sienten lógicamente igual.

– ¿Cómo ve el ambiente ?

–Lo ha definido muy bien Piojo estos días. El año pasado el objetivo de los dos era ser campeones y solo podía haber uno y este año es más global. Ojalá que los dos logremos el objetivo de la permanencia y que este derbi se pueda repetir la próxima temporada en Segunda B.

–El entendimiento entre clubes es imposible en cuanto a la postura sobre la UDS. ¿Se puede llegar a la paz social?

–Hay diversidad de opiniones y hay que respetarlas. La de uno y la de otro son válidas. Hay que disfrutar de esto, es un partido muy bonito y que se juega en nuestra ciudad,el ambiente es especial y que el pique sea sano. Que sea como un Betis-Sevilla.

–¿Quién es favorito?

–Es un partido muy igualado. Ellos tienen las ideas muy claras y llevan una buena racha. Nosotros vamos cogiendo lo que el míster quiere de la plantilla y está habiendo una mejora importante, ahora solo falta que acompañen los resultados.

–Es complicado para unos jugadores, casi todos nuevos, que llegaron a un proyecto que quería estar más arriba, que han vivido dimisiones de directivos y enfrentamientos, centrarse solo en el fútbol.

–Ha habido un momento en que todo se te venía en contra, que parecía que esto se podía derrumbar pero se ha mantenido una postura firme y se ha dado tranquilidad a la plantilla y la gente que rodea al club. Con tranquilidad y trabajo de todo se sale.

–Analizando números, Calderón ha calcado en seis jornadas los números de Campos (una victoria, dos empates y tres derrotas) pero las sensaciones de las últimas dos jornadas sí que han sido positivas.

–Sí, ante el Castilla ganamos un punto pero anímicamente nos va venir muy bien. Se ve al final del partido que somos un piña y que vamos a salir fortalecidos.