FÚTBOL - Segunda B Álvaro Romero, tras romperle el pómulo en el derbi: «Va a por mí, la acción es intencionada y no es un accidente» Álvaro Romero tendido en el suelo tras el codazo de Kristian Álvarez. / Manuel Laya El jugador de Unionistas, que fue agredido por Kristian Álvarez en el derbi, explica que su rival ni se ha interesado por su estado tras una triple fractura en el pómulo por un codazo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 8 octubre 2019, 11:50

Fue una acción que pasó inadvertida en el intenso derbi del domingo en el Helmántico entre el Salamanca CF UDS y Unionistas (2-0). Todo quedó eclipsado en el minuto 86 cuando el árbitro concedió un gol a los locales después de que el balón traspasara la línea de fondo. Pero unos minutos antes, un balón aéreo, el central mexicano Kristian Álvarez le daba un terrible codazo al 'pequeño' Álvaro Romero que le mandó los vestuarios directamente con una triple fractura en el pómulo.

–¿Qué tal se encuentra tras visitar al médico en Madrid?

–Dentro de lo que cabe bien porque no ha sido tan grave como esperaba pero 'jodido' porque se te van tres puntos, nos vuelven a ganar inmerecidamente y sinceramente creo que nos roban...

–Tras recibir el golpe, ¿se llega a asustar en el campo?

–Una vez que recibo el golpe sé que algo tengo porque hay veces que te dan un golpe y te retuerces y gritas pero sabes que no es grave. Pero en este caso desde que recibí el golpe me quedé en el suelo KO, solo pude levantar una mano para pedir ayuda porque estaba mareado, veía doble, notaba un bulto y como una parte de la cara metida para adentro... no sabía qué hacer. Por un lado no podía respirar... Aún así me levanté e intenté correr pero una vez que lo hice me dijo el cuerpo que imposible. No veía a los jugadores, estaba con nauseas y de hecho me tuve que meter en el vestuario para ponerme hielo.

–¿Se disculpa en algún momento Kristian Álvarez?

–Nada, el único que se digna a preocuparse por mí es Amaro, que me desea que no sea nada. Yhasta ahora ni el jugador ni el club se han disculpado, ya solo por humanidad.

–¿Cómo recuerda la jugada?

–Es un balón aéreo que yo lo intento disputar siempre todo y aunque en ese tipo de duelos casi siempre pierdo (por la estatura) voy al choque a ganarla. Veo perfectamente que había ganado la pelota pero él saca el codo... Para darme tiene que sacar el codo porque me saca tres cabezas. Creo que es intencionado, no ha sido un accidente y va a por mí.

–¿Se da cuenta en el campo de que le sacan al rival solo la amarilla?

–No, me enteré luego. Cuando me levanto del suelo estaba de pie pero como si no estuviera. Góngora me tuvo que decir que me sentara porque me veía mareado. No sabía ni si había pitado falta.

–Y ahora que ha visto la imagen...

–Las imágenes hablan por sí solas, cualquier persona que haya visto dos partidos de fútbol ve que eso no es un accidente, que es totalmente voluntario y es más que una agresión.

–¿Le duele que no se haya disculpado?

–No me molesta, ahí demuestra la valía de una persona. He recibido muchos mensajes de la afición de Unionistas y muchas partes de España.

–¿Cómo reaccionó su familia?

–Tuve la suerte de que mis padres estaban viendo el partido con un tío mío, estuvieron toda la noche conmigo hasta que a las tres de la mañana nos fuimos para casa. Mi padre sigue conmigo hasta este martes porque ya tienen ellos trabajo. Los familiares y amigos están preocupados y he podido estar hablando con ellos por el whatssapp y llamadas.

–Y hablando ya del partido en sí, Unionistas tenía hasta el fatídico minuto 86 totalmente maniatado al Salamanca CFUDS...

–Sí, no me resulta raro porque llevamos varias jornadas en las que no sé si es mala suerte...

–¿Están muy cabreados en el vestuario con el tema arbitral tras los partidos ante la Cultural y el derbi?

–Contentos no estamos (ríe). Los puntos son los que tenemos y no ha sido solo culpa nuestra. Los árbitros son muy influyentes y más si se trata de un gol o una expulsión que puede cambiar todo el partido.

–¿Cómo puede aprovechar esto para el futuro?

–En el vestuario estamos contentos con el trabajo, con el cuerpo técnico a muerte... Es cuestión de tiempo, de ganar un partido para que cambie la dinámica.

–Pero la realidad dice que Unionistas es penúltimo con solo 4 puntos de 21. ¿Están preocupados?

–Es cierto que somos penúltimos pero solo van 7 jornadas y hemos jugado contra varios rivales fuertes. Ganando dos partidos seguidos se verá todo diferente. En cuestión de dos semanas estaremos donde nos merecemos.

–Ante el Tudelano es casi una final...

–Sí, se podría abrir una brecha pero seguro que el equipo estará a muerte y ganaremos.

–¿Se empieza a creer lo de la afición de Unionistas, eso de que le animen siempre incluso perdiendo?

–No me lo termino de creer porque no es lo habitual. En cualquier estado de Primera incluso dentro de un mismo partido te pitan si no se juega bien unos minutos... y aquí ya te pueden ir ganando 0-7 que están contigo. Esto es para vivirlo, no para contarlo . Nunca una mala palabra.