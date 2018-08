Atletismo Álvaro de Arriba solo puede ser séptimo en la final de 800 del Europeo de Berlín Álvaro de Arriba durante una de las series de clasificación en Berlín. / EFE El atleta salmantino quedó descolocado a mitad de carrera y no pudo reaccionar al final REDACCIÓN / WORD Salamanca Sábado, 11 agosto 2018, 20:50

El atleta salmantino Álvaro de Arriba solo pudo ser séptimo en la final de la prueba de 800 metros del Campeonato de Europa que se ha disputado en Berlín y en la que era el único representante español. El charro realizó un discreto tiempo de 1:46.41 en una pruena en la que empezó bastante bien pero en la que a mitad de carrera quedó descolocado y no pudo reaccionar al final salvó para superar a uno de sus rivales y no acabar en la última posición.

El ganador fue el polaco Kszczot, con un tiempo de 1:44.59; al que acompañaron en el podio el sueco Kramer y el francés Bosse.

Una vez finalizada la prueba el charro reconocía en televisión que el problema había sido más mental que físico: «No sé qué me ha pasado. Cuando iba muy bien colocado, han empezado a pasar y he tenido un momento de dudas en la cabeza y eso es lo peor que puede tener un atleta. Al verme tan atrás no era capaz y lo veía todo negativo mentalmente. Me encontraba bien de piernas, pero enla situación en la que estaba no eh sido capaz de reaccionar».