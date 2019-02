ATLETISMO Álvaro de Arriba quiere ayudar a retener al FC Barcelona la Copa de España en San Sebastián Álvaro de Arriba, el pasado sábado en Salamanca. / MANUE LAYA Tres atletas charros estarán presentes en Anoeta en la lucha por la primera gran competición nacional de pista cubierta por clubes JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 2 febrero 2019, 13:17

Primera cita importante en la pista cubierta en España hoy en San Sebastián en las instalaciones de Anoeta, donde tendrá lugar la Copa de España absoluta de clubes con la presencia de varios atletas salmantinos luchando con los mejores del país. En concreto se disputa la denominada Copa de España - Copa LaLigaSports con los ocho mejores clubes masculinos y también los ocho mejores femeninos en la Copa de España - Copa Iberdrola.

La presencia charra está en la competición masculina donde el FC Barcelona es el vigente campeón y pretende mantener el título ante sus rivales: CA Playas de Castellón, vigente campeón de liga, CA Fent Camí de Mislata, el conjunto local de la Real Sociedad, y además Tenerife CajaCanarias, Alcampo Scorpio 71, Atletismo Numantino y AD Marathon.

Con el defensor del título, el FCBarcelona, estará el mejor atleta salmantino de los últimos años y gran referencia nacional de los 800 metros, Álvaro de Arriba, que ya inició el pasado fin de semana la temporada indoor disputando el sábado en Salamanca unos 400 metros, y que como señaló ayer en una entrevista en este periódico quiere realizar pocas competiciones hasta llegar primero al Nacional y después a los Campeonatos de Europa de Glasgow.

Además, con otro de los clubes importantes, el AD Marathon competirá el vallista Pedro García, mientras que con el Atletismo Numantino disputará esta Copa de España el triplista José Ángel Gómez Sánchez.

Sin féminas

En féminas, donde no habrá atletas salmantinas, el gran dominador de la Copa de España es el CA Valencia Esports, que ha ganado 25 trofeos de los últimos 27 posibles y que será de nuevo el gran favorito. Uno de los grandes aspirantes es el FCBarcelona, que ganó en 2017, y además están el CA Playas de Castellón, el Grupompleo Pamplona At., AA Catalunya, AD Marathon, Super Amara BAT y las locales del At. San Sebastián.