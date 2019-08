Atletismo Álvaro de Arriba: «No estoy preocupado por la mínima, estoy haciendo marcas estratosféricas» Álvaro de Arriba, con su oro en la Plaza Mayor de Salamanca. / M. SERNA El atleta charro, que el martes fue convocado por España para el Europeo de selecciones nacionales, cree que la marca para el Mundial de Doha saldrá seguro por su nivel de entrenamientos JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 1 agosto 2019, 19:54

El actual campeón de Europa bajo techo de los 800 metros, Álvaro de Arriba, tiene en dos semanas un nuevo reto.El salmantino ha sido seleccionado por España para participar del 9 al 11 de agosto en Polonia en el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales, una competición que el pupilo de Juan Carlos Fuentes tenía en mente como uno de las tres citas más importantes de la temporada junto al Europeo indoor, en el que se colgó el oro, y el tardío próximo Mundial de Doha al aire libre para el que todavía no tiene la mínima exigida a pesar de realizar ya varios intentos en los que se ha quedado muy cerca. «La temporada va según lo previsto. Alargué un mes más de los normal el indoor por el Europeo y lo que conllevó el oro con los medios y actos a los que tuve que acudir, y al aire libre vamos con el mismo número de competiciones. A nivel físico y mental está siendo como otras».

El Campeonato de Europa de selecciones supone para el salmantino «un objetivo marcado, confiaba en estar y lo habíamos planteado dentro de las tres grandes citas del año junto al Europeo indoor y el Mundial. Para la Federación es muy importante al ser una competición de equipo y yo tengo muchas ganas de ella porque demuestra la fuerza de un país a nivel europeo en atletismo. Y es un buen test de cara al Mundial por los importantes rivales del 800 en Europa. Quiero sumar el máximo número de puntos para España».

Álvaro de Arriba ya ha hecho varios intentos en la temporada al aire libre por intentar lograr la mínima para el Mundial de Doha -se quedó a un paso precisamente allí en la prueba de la Diamond League- pero el salmantino no se muestra preocupado por ello. «La verdad es que estoy muy tranquilo. En Doha no estaba para 1.45.00 o 1.44 alto y casi lo logro. Las marcas de ahora no tienen nada que ver con mis entrenamientos, que me están saliendo mejor que nunca, con sesiones que no había tenido en la vida. Quiero llegar al Mundial como lo hice al Europeo, preparado para tres carreras. No quiero quedarme fuera en la primera ronda. Si ahora viene una marca de 1.44 o 1.43 sería una alegría. Pero si me quedo en un 1.45.50 y pudiera hacer las tres carreras del Mundial sería el objetivo cumplido. La mínima hay que hacerla aunque con la marca que ya tengo posiblemente entraría por ranking en repesca. Por orgullo quiero llevar la mínima. A la marca no le doy ahora muchas vueltas porque en los grandes meeting estoy corriendo bien en enfrentamientos directos».

Tras la cita de Polonia, Álvaro acudirá al Meeting de Madrid (25 de agosto), el Nacional de La Nucía (31 de agosto) y luego el de Andújar (6 de septiembre). «Sí ya lo tengo confirmado así. En Madrid en el estadio Vallehermoso con la nueva pista (verde), tengo muchas ganas de correr allí. Y luego el Mundial, para el que todavía quedan dos meses». El salmantino prevé que pueda caer la mínima para el Mundial en Madrid. «En la Copa de Europa puede salir en 1.47 con un fuerte último 300, o en 1.44 largos... son más tácticas. Ahora mismo estoy entrenando para hacer la mínima yo solo, no entendemos que no haya salido todavía. En Barcelona no estuve bien mentalmente con tanto viaje y tras esta cita en vez de irme a altitud otra vez preferí regresar a Salamanca para descansar la cabeza. Estoy entrenando muy bien, haciendo marcas estratosféricas y por eso tengo tranquilidad. La mínima puede salir en Madrid como muy tarde», finaliza el mejor atleta charro de todos los tiempos.