ATLETISMO Álvaro de Arriba, 'obligado' a ir a los Juegos del Mediterráneo en vez de a la Diamond League de París Álvaro de Arriba y Saúl Ordóñez, en el último Mundial de pista cubierta con España. / REUTERS El atleta salmantino había anunciado que acudiría a la Diamond League de París pero tendrá que competir en Tarragona, una competición de mucho menor calado JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 27 junio 2018, 12:35

Hace unas semanas la Federación Española de Atletismo anunciaba la convocatoria de la selección nacional para acudir a los Juegos del Mediterráneo que se celebran en Tarragona. En atletismo arrancaron ayer y durarán hasta el próximo sábado. En la lista estaban tanto el salmantino Álvaro de Arriba como el leonés Saúl Ordóñez, los actuales dominadores de la prueba de los 800 metros en España con medallas ambos a nivel internacional. Y días después Álvaro de Arriba contaba en su cuenta de Twitter que correría la prueba de la Diamond League de París de este sábado, algo que sí podrá hacer finalmente Ordóñez pero no De Arriba, que tendrá que 'conformarse' con estar en Tarragona, una competición menor y mucho menos atractiva a todas luces.

En declaraciones a El País, el presidente de la Federación, Raúl Chapado, señala que «si no hubiera ido a Tarragona, además, no le habríamos podido sustituir, y solo habríamos competido con uno. El problema surgió porque la admisión de París llegó tarde, solo cuando bajó de 1m 45s en la reunión de Huelva el 8 de junio. Antes de inscribirle en Tarragona le preguntamos si no sería problema. Nos dijo que no. Saúl Ordóñez, en cambio, ya tenía plaza antes gracias a su bronce en el Mundial de Birmingham. Y cuando quisimos borrar a De Arriba de Tarragona, ya no pudimos», finalizó el dirigente». Álvaro disputa mañana las semifinales de los 800 metros a las 19:45 horas.