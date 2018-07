ATLETISMO - Campeonato de España al aire libre Álvaro de Arriba: «Voy a por el oro en Getafe pero la medalla que quiero es la del Europeo» Álvaro de Arriba. / MANUEL LAYA El campeón de España indoor de 800 metros busca recuperar el cetro al aire libre ante Saúl Ordóñez, actual líder nacional y tercero del mundo bajo techo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 20 julio 2018, 12:03

El mejor atleta salmantino del momento y uno de los mejores charros de la historia, Álvaro de Arriba, tiene este fin de semana una de las citas claves de la temporada. El campeonato de España al aire libre en Getafe. Allí, el pupilo de Juan Carlos Fuentes tratará de recuperar el título de campeón de España de 800 metros al aire libre que cedió el curso pasado ante Saúl Ordóñez. El leonés, actual tercero del mundo indoor en una final en la que Álvaro fue quinto con fiebre, es el gran rival del de La Sagrada sin dejar de lado a Daniel Andújar. Eso sí, el atleta charro tiene claro que el gran objetivo del año es el Europa al aire libre de comienzos de agosto en Berlín (Alemania).

–¿Cómo llega de forma Álvaro de Arriba a una de las citas más importantes de la temporada?

–Bien, mi estado de forma es perfecto. La preparación de todos los años es de cara al Campeonato de España y al campeonato grande que este año es el Europeo.Ahora mismo estoy en un estado de forma increíble, mejor incluso que las semanas pasadas como en los Juegos del Mediterráneo aunque yo habría querido estar en París (Diamond League) para hacer marca. Voy a buscar ese oro, que es el objetivo y es lo que tengo que tener en la mente.

–Esa marca la intentó después en el meeting de Barcelona pero fue imposible por el alto número de participantes.

–Quería una carrera rápida y limpia en Barcelona y al final no llegamos a un acuerdo con el organizador, la libre no cumplió... y en un 800 si metes a más de 12 atletas al final se vuelve una locura. En España los organizadores no acaban de entender eso y es algo que siempre les decimos los atletas. Fui sexto pero en el último 200 mi cabeza ya decía que vamos allegar a meta y ya ni tenía rabia de pelear. En este campeonato quiero estar en el oro. El 800 en España tiene un nivel altísimo y si coges esa medalla de oro te garantizas estar peleando en el Europeo también por ese oro sin ninguna duda.

–El 800 será una de las grandes estrellas de este Nacional de Getafe. ¿Será la final un duelo entre Saúl Ordóñez, actual bronce mundial en pista cubierta, ante Álvaro de Arriba, quinto en esa misma cita y con problemas de fiebre?

–Este año va a ser algo diferente. Al final el año pasado ganó Saúl estando en un estado de forma muy bueno. Ese año era Saúl el único que no tenía mínima y eso le quitó presión. Este año estamos todos en igualdad de condiciones, tanto Saúl, como yo y también Daniel Andújar, que no me quiero despistar con él porque tiene mucho peligro en los metros finales. Y luego hay gente que viene joven. Puede que el oro puede ser más para Saúl o para mí pero sin despistarnos de los demás. Mi cabeza está más en ese Campeonato de Europa. Yo cambiaría no coger medalla aquí y sí hacerlo en el Europeo, es la medalla que realmente quiero. Lo firmaba ahora, pero cuando me meto en la pista y ya me pasó en los Juegos del Mediterráneo que estaba cabreado por no estar en París, quiero ganarlo todo. Si ganas además ahora a un hombre como Saúl sabes que llegarás muy bien al Europeo.

–El hecho de que en el último Mundial no pudiera competir contra Saúl en igualdad de condiciones por no estar bien físicamente (fiebre), ¿le hace llegar a este Nacional con más ganas?

–Sobre todo de cabeza. Al final lo que más me afectó el estar mal fue en la cabeza. Se juntó todo en ese momento: venía muy bien de forma, en la semifinal estuve genial pero en la final se complicó más todavía. Cuando no te encuentras bien de cuerpo la cabeza deja de funcionar por esa ansiedad que generas. Si ahora nos pasara de nuevo, sabría llevarlo mejor con el equipo que tengo alrededor. Todos los problemas que tengo se los paso a ellos. No me guardo nada. A día de hoy lo afrontaría totalmente diferente.

–Sin desvelar 'secretos'. ¿Afrontará de manera diferente la final a lo que es tradicional en Álvaro de Arriba?

–No suelo plantear una táctica de carrera hasta el mismo día que estoy allí. Al final da muchas vueltas todo y no sé con quién me va a tocar la semifinal, quién estará en la final... A veces hay sorpresas de gente que se queda fuera. Muchas veces soy fiel a mi estilo, el 800 se puede correr así aunque bien es cierto que ya no espero a los últimos 150 metros porque es muy arriesgado, pero sí que no me importa salir un primer 400 atrás. En el 300 final en carrera rápida es cuando hay que estar bien colocado. En los Juegos del Mediterráneo lo demostré, atacando en los 300 finales. Seguiré fiel a mi estilo... pero nunca se sabe. Ahora estoy capacitado para cualquier tipo de carrera. Eso los rivales también lo tienen en cuenta y no se van a confiar.