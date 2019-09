Atletismo Álvaro de Arriba se tiene que conformar con el bronce en el Campeonato de España Prueba de 110 vallas, en la que participó Pedro García / EFE Marina Sillero fue séptima en 10 KM marcha, Pedro García acabó sexto en al final de 110 vallas y Domínguez Berrocal logró su mejor marca personal en lanzamiento peso REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Domingo, 1 septiembre 2019, 23:41

sALAMANCA. El atleta salmantino Álvaro de Arriba no pudo revalidar ayer su título en el Campeonato de España Absoluto al aire libre que se ha celebrado en La Nucía este fin de semana.

El de la Fuente de San Esteban se tuvo que conformar con la medalla de bronce tras sufrir un pequeño percance al final de la prueba que bien podría haberle costado una lesión, el vencedor fue Mariano García.

El triunfador de la prueba arrancó la moto (su gesto característico) antes de la última curva del 800 y volvió a sorprender al favorito, el campeón de Europa bajo techo Álvaro de Arriba, que no tuvo respuesta para el ataque del murciano, vencedor con 1:47.22. El salmantino (1:47.45) cedió, incluso, la segunda plaza al gallego Adrián Ben (1:47.28), aunque los tres estarán en los Mundiales de Doha.

«He salido valiente y me he encontrado de lujo. En el último 200 he visto a De Arriba en mi hombro y me he dicho: no, ahora no. Tiraré hasta donde llegue, y al final fue muy bien. Llevamos un buen equipo en 800 para el Mundial, donde lucharé por una semi», declaró a EFE el nuevo campeón.

Por lo que respecta al resto de la delegación salmantina que participó ayer en los pruebas del campeonato (MarioSillero, en 10 Km marcha y José Ángel Gómez, en triple salto, lo hicieron el sábado), cabe destacar que Pedro García logró meterse en la final de los 110 metros vallas y acabo sexto con un tiempo de 14:33, en una prueba en la que Orlando Ortega, subcampeón olímpico de la distancia, se proclamó por cuarto año consecutivo campeón de España con un crono de 13.33.

Por la mañana había competido Marina Sillero en la prueba de 10 kilómetros marcha femenina, logrando un meritoria séptimo puesto, con un tiempo de 50:54.27.

El otro participante salmantino en el Campeonato de España Absoluto celebrado en La Nucía, fue el lanzador de peso Juan Francisco Domínguez Berrocal, que ocupó la séptima plaza con un lanzamiento de 16.76 metros, que es su nueva mejor marca personal.