ATLETISMO Álvaro de Arriba se clasifica para la final de los 800 metros del Campeonato de Europa Álvaro de Arriba, en Berlín. / EFE El salmantino termina cuarto en su semifinal y se clasifica por tiempos para la final de mañana a las 20:30 horas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 10 agosto 2018, 20:08

El atleta salmantino Álvaro de Arriba se ha clasificado par la final de los 800 metros del Campeonato de Europa que se está disputando en Berlín. El pupilo de Juan Carlos Fuentes ha quedado cuarto de su serie y se mete en la final por tiempos con 1.46.43.

El salmantino hizo su típica carrera dando la primera vuelta en el furgón de cola, hasta que apretó en los últimos 350 metros. Álvaro de Arriba se colocó tercero que le daría el puesto directo en al final, pero terminó cediendo un puesto en la recta final y se mete no obstante por tiempos. Ganó su serie el actual campeón del mundo bajo techo, el polaco Adam Kszczot (1:46:11), el segundo el también polaco Rozmys (1:46:17), y tercero fue el campeón del mundo al aire libre, el francés Bosse (1:46:21).

Álvaro es el único español en la final de mañana de los 800 metros del Europeo, ya que tanto Daniel Andújar como Saúl Ordóñez no se han podido clasificar.

En declaraciones a TVE, Álvaro de Arriba señala que «ha sido muy dura la semifinal, solo viendo quien estaba con los dos campeones del mundo. Viendo los tiempos de la primera semifinal todo se complicó más. En el último 100 iba bien, no me esperaba al polaco joven en la recta final pero me ha costado. Ahora en la final, ya con más tranquilidad y menos nervios. En esta semifinal he tenido muchos nervios, también a la hora de calentar por el nivel que había. Vengo a luchar por todo. Los nervios me han jugadao una mala pasada, me veía dentro en la última final detrás de Bosse y Adam y el polaco me ha desconcentrado. Ahora a recuperar para mañana con mi fisio».

Será la segunda final de un Campeonato de Europa para Álvaro de Arriba, que ya estuvo en Amsterdam en la de 2016, en la que fue séptimo. El pupilo de Juan Carlos Fuentes ya tiene el bronce en el Europeo de pista cubierta de hace un año. La cita para mañana es a las 20:30 horas (en directo por Teledeporte).