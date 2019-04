300 alumnos de Infantil y Primaria participan en una convivencia escolar en Sequeros Los alumnos asistieron a una representación en ingles en el teatro León Felipe, a cargo de la compañía Interacting. / MARJÉS SEQUEROS Teatro en inglés y diversidad de juegos llenan la jornada organizada desde el Centro Multifuncional y Teatro León Felipe M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SEQUEROS Viernes, 12 abril 2019, 19:54

Los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria de la Sierra de Francia despidieron ayer este trimestre del curso escolar y dieron la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa con una convivencia escolar, que se realizó en Sequeros a iniciativa de los propios colegios de la zona, contando con la colaboración de la Asociación Civitas, que gestiona el Centro Multifuncional y el Teatro León Felipe del municipio, y que integró esta actividad en el programa 'Titiriqueros' y en las actividades de apoyo a la escuela rural que impulsan en colaboración con Asam-CAS.

De esta forma, fueron casi 300 escolares de Educación Infantil y Primaria los que participaron, pertenecientes a los CRA Las Dehesas (Tamames y Cabrillas), Los Cerezos (Sotoserrano), El Altozano (Sequeros, Mogarraz y San Martín del Castañar), Río Yeltes (Villavieja de Yeltes); así como los CEIP Virgen de la Cuesta (Miranda del Castañar) y Nuestra Señora de los Remedios (La Fuente de San Esteban).

Las actividades que se desarrollaron a lo largo de la convivencia fueron principalmente dos, para lo que fue necesario realizar dos grandes grupos: por un lado, el formado por los alumnos de Educación Infantil y de primer y segundo curso de Primaria, que eran un total de 135 niños; y por otro, los alumnos de tercero a sexto de Educación Primaria, con 155 niños.

La primera de las actividades fue teatro en inglés con la compañía madrileña Interacting en el teatro León Felipe de Sequeros, organizado por los propios centros y con dos obras diferentes según la edad, 'Rap and Pan' y 'Mr. Bearn goes to school'.

La segunda de las actividades fue lúdica y participativa y se desarrolló en el frontón de Sequeros, donde se instaló el juego denominado 'Leña al juego', de la compañía salmantina Kamarú.

Durante todo el tiempo, los alumnos estuvieron acompañados por profesionales del Centro Multifuncional y Teatro León Felipe, y contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Sequeros y de la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (Asam).

Por último, Civitas recuerda que las próximas actividades de la Escuela de Espectadores de la Sierra de Francia para escolares serán los días 26 y 30 de abril, y que apoyarán con una función teatral la convivencia anual de los CRAs, que este año será en Sotoserrano.