Alta cocina con sabor local Cocinas del Centro de Innovación Gastronómica en plena elaboración de los platos de la semifinal del Concurso de Cocina Internacional con Ibérico. / LAYA La semifinal del II Concurso de Cocina Internacional con Ibérico descubre las mil posibilidades de un producto hasta ahora subestimado D. BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 18 junio 2019, 11:19

Del cerdo hasta los andares, dice el refrán. Y a juzgar por los platos presentados ayer en la semifinal del II Concurso de Cocina Internacional con Ibérico, el refrán tiene toda la razón del mundo. Diez cocineros de Salamanca, Valladolid, Guadalajara, Castellón y Alicante compitieron por una plaza en la final del citado certamen, que se celebrará en nuestra ciudad los días 28 y 29 de octubre. Este concurso es una pieza más del II Foro Internacional del Ibérico, dedicado íntegramente a estudiar todas las posibilidades culinarias de este producto.

El concurso de cocina eligió ayer a sus cuatro finalistas. Se trata de los salmantinos Daniel Toranzo, del restaurante Novu, y Marcelo Salaris, de restaurante Martinica, acompañados por Federico Guajardo, de Venta de Posa (Alicante), y Sergio Rodríguez, de Grupo Blablabla (Valladolid). Uno de los cuatro se coronará en la competición de octubre.

El jurado estuvo integrado por: Jorge Lozano, chef propietario de Tapas 2.0 y 3.0 (Salamanca); Marc Segarra, chef Abadía Retuerta LeDomaine (Valladolid); Víctor Martín, chef del Restaurante Trigo (Valladolid); Fran Vicente, chef Sainete (Madrid); y Nieves Caballero, periodista del Norte de Castilla.

El jurado de la segunda fase estará formado por cocineros nacionales e internacionales y periodistas gastronómicos (el presidente del jurado de la primera edición fue Martín Berasategui, sin ir más lejos) El primer premio está dotado con 5.000 euros y el segundo con 2.000.

Asomarse a la cocina del Centro de Innovación Gastronómica de Salamanca era como sentarse ante la televisión para ver uno de esos programas culinarios, con gente yendo y viniendo entre los fogones, con piezas de ibérico friéndose, asándose y tostándose en cada puesto y con cocineros emplatando con el pulso de un cirujano. Los miembros del jurado, mientras tanto, observaban y esperaban. El cocinero salmantino Fran Vicente era uno de los rostros más conocidos del lugar. Participó en varios eventos televisivos en los que 'vendió' las bondades de la cocina salmantina y ayer volvió a hacerlo.

Sin límites

El chef explicó que buscaban finalistas «que sepan usar las técnicas correctas, que se note que hay trabajo en el plato». Los aspirantes, antes de presentar sus propuestas, hablaban ayer de cocinas a bajas temperaturas durante varias horas, de aderezos con especias vietnamitas e indias y de cómo usar trozos de jeta asados para reinterpretar platos típicos como las tortas de camarones andaluzas. Y todos coincidían en que el ibérico es un producto fácil, noble y muy agradecido. «Da mucho juego» fue la valoración general.

«Parece que cuando tenemos algo tan nuestro se ve como algo pasadoy la verdad no es esa»

Fran Vicente opina que los chef tienen material abundante para trabajar. «Los productores sacan más piezas y nos dan facilidades para usar carnes de la matanza. Antes la pluma, el secreto... todo eso iba a los chorizos y los embutidos y ahora se sacan. A nivel industrial no se pueden sacar todos. Sabemos que hay un porcentaje muy alto de la facturación de las fábricas que son embutidos, chorizos y salchichones, pero gracias a los industriales tenemos más piezas y recorrido para ver qué podemos usar. Antes no se conocía el lagarto, la pluma o el secreto. Era difícil ir a la carnicería y verla. Y ahora la hay». Las alternativas, insiste, son casi ilimitadas. No hay nada del cerdo que no pueda aprovecharse para componer un nuevo plato.

Además, Salamanca parece hacer hecho las paces con la cocina de ibérico. «No le hemos dado la importancia que tiene», lamenta el restaurador salmantino. «Parece que cuando tenemos algo tan nuestro, diario... se ve como algo muy tradicional, muy pasado, y la verdad no es esa. Se está poniendo en valor y se le está dando su importancia, y más para Salamanca». Según Fran Vicente, «todos tenemos un pueblo donde hacen matanzas, hemos olido los pimentones, hemos visto cómo hacen los embutidos... Lo tenemos tan asimilado que no le hemos dado importancia». El cerdo ibérico «es un producto prémium y necesita darle la relevancia que tiene. A lo mejor nunca se le ha concedido esa oportunidad de trabajarlo y darle visibilidad en todo el mundo. Es un producto magnífico. Nunca es tarde para sacarlo a todo el mundo», asegura. Al fin parece que los cocineros y restaurantes de toda España están redescubriendo el ibérico más allá de los consabidos embutidos y piezas curadas.

«Hay 1.000 piezas y técnicas. Hay tanta variedad que podríamos hacer un plato diario»

La jornada de ayer reivindicó las posibilidades «infinitas» del cerdo ibérico y de la cocina local. No sólo cuenta el qué, sino el cómo. «Hay 1.000 piezas y técnicas diferentes. Presa, abanico, castañuelas, carrilleras... tenemos tanta variedad que podríamos hacer un plato casi diario. Son cosas que tenemos y que debemos aprovechar», pero antes hay que «conocer el producto, ver qué se puede aplicar y con qué sabores se complementa el plato para no enmascararlo, porque no todo vale en la cocina. Hay que tratar el género con la importancia que tiene».

El Foro Ibérico de octubre será una baza más en esta reivindicación culinaria. La primera edición, la de 2017, «aportó muchísimo», en palabras de Fran Vicente. «Primero porque está detrás una organización que sabe cómo hacerlo y está preparada. Y porque a Salamanca nos aporta mucho. Vienen muchos cocineros muy buenos, que explican sus creaciones, que tienen su trabajo diario y su método. Y qué mejor que darles la oportunidad de hacerlo aquí y con productos de Salamanca. Es muy positivo». Añádase la repercusión de los grandes maestros de la cocina y tenemos un evento que afianza a Salamanca como capital gastronómica nacional del ibérico.

Martín Berasategui presidió el jurado del primer concurso de cocina internacional, hace dos años. Los grandes chef ya gozaban de una notable popularidad. La situación actual es muy similar. «Creo que los cocineros estamos en un momento muy bonito, por respeto a la profesión. Antes estaban en una cocina y eran el último mono. La labor del maitre, con los comensales, la gente... era más importante. No es que seamos más ni menos, sino que hemos llegado a un momento en que nos compenetramos. La sala sin la cocina y la cocina sin la sala no darían la experiencia que cada uno tiene en la mente y que queremos dar al comensal, que es para lo que trabajamos», concluye.