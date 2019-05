La Alcaldía de Béjar, pendiente de la posición que adopte ahora Ciudadanos Imagen de un pleno en el Ayuntamiento de Béjar. / WORD BÉJAR Si no llega a un acuerdo con el PP, su abstención en la votación le permitirá gobernar en minoría ya que Tu Aportas Béjar ha acordado dar su voto a la candidata socialista M.J. GUTIÉRREZ / WORD BÉJAR Jueves, 30 mayo 2019, 13:05

Las elecciones municipales del pasado domingo han dejado en Béjar una mayoría simple para el Partido Popular, encabezado por Alejo Riñones, que ha conseguido ocho representantes, mientras que el PSOE se alzó con seis, dos Tu Aportas Béjar y uno Ciudadanos.

Con estos resultados sólo se conseguiría una mayoría absoluta a través de pactos entre las diferentes formaciones, por lo que el Partido Popular ya ha comunicado que «no escatimaremos esfuerzos en lograr los apoyos suficientes para dotar a la ciudad de Béjar de la estabilidad que necesita en estos momentos. Con una reindustrialización en juego, y con tantos proyectos como hay encima de la mesa tan necesarios para nuestra ciudad, consideramos que Béjar necesita estabilidad», por lo que hacen «un llamamiento a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas».

Para ello, afirma el PP de Béjar, «vamos a dialogar con todas y cada una de las fuerzas que han obtenido representación e intentar llegar a los acuerdos que sean necesarios, pero siempre primando los programas electorales y los proyectos para Béjar, y nunca las personas, pues las personas ya las han elegido los bejaranos el pasado 26 de mayo».

E inciden en que «hablaremos por tanto con todos, sin rencores de ningún tipo y teniendo alturas de miras por nuestra ciudad. Creemos que el mensaje de los electores ha sido claro dando de nuevo la mayoría al Partido Popular pero más claro aún es el mensaje a la hora de elegir los pactos de gobierno para la ciudad, pidiendo que el Ayuntamiento esté gobernado por el centro derecha moderado, pues si sumamos los votos de Partido Popular y Ciudadanos, éstos están por encima de los de los partidos de izquierda, y otorgan además mayoría absoluta. Mensaje que los ciudadanos han lanzado de forma clara y concisa y por lo que nosotros vamos a trabajar».

De esta forma queda claro que el PP mira a Ciudadanos para conseguir esa mayoría absoluta que tanto anhela y más después de que la agrupación municipalista Tu Aportas Béjar (TAB), que ha conseguido dos concejales, haya comunicado tras celebrar el pasado martes una asamblea el acuerdo adoptado de «no apoyar la candidatura encabezada por Alejo Riñones ni por ningún miembro del PP», como ya informó días atrás este periódico.

«Si Alejo Riñones no llega a ningún acuerdo con los demás grupos políticos para ir a la investidura, Tú Aportas apoyará a la candidata del PSOE, Elena Martín Vázquez, en la votación del próximo 15 de junio para que sea alcaldesa y provocar un cambio de gobierno en la ciudad», ha declarado Javier Garrido, portavoz y candidato de Tú Aportas Béjar.

Y es que, como declara Garrido, la ciudad de Béjar se merece «un cambio de rumbo tras 20 años de desgobierno de Alejo Riñones».

Por su parte, según ha podido saber este periódico, la concejala electa de Ciudadanos se abstendría en la votación para elegir al alcalde, puesto que Ciudadanos «ni pone ni quita rey».

No obstante, hasta que llegue ese momento, no faltarán las negociaciones y Ciudadanos baraja la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de dicho pleno con el PP, aunque uno de los requisitos podría ser la petición de que Alejo Riñones no fuera el próximo alcalde de Béjar.

Por otro lado, Alejo Riñones ha agradecido el voto «a todas las personas que una vez más han confiado de forma mayoritaria en el Partido Popular en Béjar» y valora «de forma positiva los resultados conseguidos, puesto que el número de votos ha sido muy similar al de anteriores comicios electorales, teniendo en cuenta la bajada del censo electoral y lo que consideramos ha sido una baja participación». Del mismo modo, hace hincapié «que el Partido Popular no solo ha ganado en la ciudad de Béjar sino también en las dos pedanías, recuperando así tras muchos años la Alcaldía pedánea de Valdesangil y ganando en 16 mesas de un total de 19».

Por último, el PP considera que «la voz de los ciudadanos se ha escuchado y ha dado la victoria a la candidatura de Alejo Riñones, con 8 concejales frente a 6 del PSOE».