FÚTBOL - Segunda B El alcalde de Salamanca confirma que las nuevas gradas del Reina Sofía no estarán techadas en un principio El Ayuntamiento asegura que «las nuevas gradas contarán con distintos pilares sobre los que podrá construirse, en un futuro, otra estructura para cubrir los asientos» cuando el 22 de noviembre de 2018 aseguró que todas iban a estar cubiertas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 30 julio 2019, 14:04

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado esta mañana que ha adjudicado las obras de mejora del campo de fútbol 'Reina Sofía' en el que Unionistas jugará sus futuros partidos de Segunda B, campo que compartirá con el Real Salamanca Monterrey. Sin embargo, al polémica no ha tardado en saltar porque en la nota de prensa del Consistorio se señala que «este campo de fútbol verá incrementado su aforo hasta casi los 5.000 espectadores. En concreto, se construirán tres nuevas gradas, dos en los fondos y una lateral, que se sumarán a la cubierta ya existente. No obstante, las nuevas gradas contarán con distintos pilares sobre los que podrá construirse, en un futuro, otra estructura para cubrir los asientos».Es decir que en principio NO estarán cubiertas esas tres gradas, cuando en principio lo iban a estar todas.

El propio alcalde, Carlos García Carbayo, ha contestado en twitter a seguidores de Unionistas que le habían mencionado en la red social preguntándole sobre esta cuestión y el primer edil ha señalado en esta red social que «en la nota de prensa se responde a su duda. Las nuevas gradas contarán con distintos pilares sobre los que podrá constuirse en un futuro otra estructura para cubrir los asientos».

El 22 de noviembre de 2018, el Ayuntamiento aseguró que «El Ayuntamiento de Salamanca continuará impulsando proyectos de mejora en las instalaciones deportivas de la ciudad con el objetivo de modernizarlas, hacerlas más cómodas y accesibles y ofrecer un mejor servicio a los clubes y a los usuarios que las utilizan. En este contexto, el Consistorio mejorará el campo de fútbol 'Reina Sofía' donde actualmente entrenan y disputan sus partidos los equipos del Real Salamanca Monterrey CF. Está prevista la ampliación del aforo con gradas cubiertas, nuevos vestuarios y la construcción de un campo de fútbol anexo que se destinará principalmente para la práctica de entrenamientos. El uso preferente de estas renovadas instalaciones deportivas será compartido entre el Real Salamanca Monterrey CF y Unionistas de Salamanca CF tras el acuerdo entre los dos clubes.