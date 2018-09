FÚTBOL - Segunda B Alberto Miñambres: «Mi sueño desde pequeño siempre fue poder jugar en el estadio Helmántico» Alberto Miñambres, durante un partido con el Unión Adarve. El hijo de Felipe Miñambres jugó ocho años en la cantera de la UD Salamanca y el domingo se medirá al Salmantino en el Helmántico JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 12 septiembre 2018, 18:31

Quizá el nombre por sí solo de Alberto Miñambres Barros no diga mucho al aficionado charro al fútbol. Y mucho más si se añade que nació hace 23 años en León. Pero Alberto jugó nada menos que ocho temporadas en la cantera de la desaparecida UDSalamanca y además es hijo de Felipe Miñambres, actual director deportivo del Celta de Vigo y extécnico de la propia UDS. Ahora milita en el Unión Adarve, que este domingo visitará el Helmántico para medirse al Salmantino. Él dice que vuelve a casa... y no es para menos.

–¿Cuándo viene a Salamanca?

–Llego a Salamanca cuando mi padre firma como entrenador de la UDSalamanca, los dos primeros años allí juego en el Capuchinos en La Sindical y luego ya paso a las categorías inferiores de la UDSdesde alevín hasta el segundo año de juvenil. En total ocho años (alevín, infantil, cadete y dos de juvenil) y luego al venirme a estudiar a Madrid a la Universidad terminé así mi paso por Salamanca. Mi segundo año de juvenil jugué en División de Honor y ya el tercero estoy en Madrid.

–En tantos años coincidió con muchos jugadores en Salamanca. ¿Quienes son de los más conocidos?

–De mi generación coincido con Barri, que ahora está en el Albacete (debutó el curso pasado en Primera con el Getafe), jugamos juntos los dos en el Unión Adarve en el último año juvenil y luego hemos seguido entrenando niños juntos. En alevines estuve con Cristeto, que firmó luego por el Mallorca, con Diego Caballo (Deportivo de La Coruña), Nacho Pérez (CDGuijuelo)...

–¿Cómo recuerda aquellos años en el club?

–La considero mi casa porque al final la UDS fue en el equipo en el que más años he estado y mi sueño de pequeño era jugar en el Helmántico. He sido recogepelotas, iba a ver todos los años al Salamanca y cuando me enteré de que nos tocaba juntos en el grupo me dio una gran alegría.

–¿Cómo espera que sea pisar el Helmántico?

–Nunca jugué en el Helmántico ni en el Salamanca B porque me fui a Madrid en juveniles. Cuando pise el Helmántico será seguro una sensación muy bonita.

Alberto Miñambres, en su etapa en la cantera de la UD Salamanca. / FOTO CEDIDA POR EL JUGADOR

–¿Cómo siguió desde la distancia la desaparición de la UDS?

–Con mucha pena porque fue un club histórico, estando tanto en Primera como en Segunda muchos años y no podía acabar así. En cuanto surgió la idea primero de Unionistas y luego del Salmantino me dio bastante alegría ver que se volvía a recuperar el fútbol en Salamanca. Con los ascensos y ahora ya los dos en Segunda B, ver que los dos representan a la ciudad en esta categoría y que dejan buena memoria del Salamanca.

–Acaba de empezar la Liga pero sí que está entrando en los planes del mister.

–Sí, en el primer partido jugué 20 minutos y luego jugué los dos siguientes de titular contra el Burgos y Castilla.

–¿Qué tipo de jugador es?

–En el Salamanca jugué de media punta o de extremo y los últimos años incluso ejercí de capitán. En los tres años que llevo en el Adarve he jugado de mediocentro, lateral izquierdo... vamos que he retrasado mi posición.

–Le habrá 'soltado' durante la semana alguna indirecta al mister diciéndole que para usted es muy importante este partido...

–(ríe) Lo sabe. Hace cuatro años fuimos compañeros en un equipo de Tercera en Torrejón y sabe que soy de Salamanca y que es un sitio especial para mí. Pero aún así pondrá a los once que crea mejores seguro.

–Ni Salmantino ni Adarve han ganado todavía en la Liga. ¿Cómo ve el partido?

–Está allí Héctor Gómez, que la pasada temporada jugó con nosotros. Creo que es un proyecto bastante bonito, que ha fichado a jugadores de mucho nivel en la categoría. No han empezado muy bien pero hay que tener en cuenta que los fichajes han sido de última hora y tiene que pasar por un periodo de adaptación. A nosotros también nos está pasando y nos hemos llevado buenas sensaciones de los últimos partidos pese a no ganar.

–De los de la 'casa' solo se ha quedado Amaro. ¿Qué le parece?

–Eso es decisión de la gente que ficha. Quedarse con Amaro es un acierto aunque también me hubiera gustado a ver a jugadores como Tejedor o Coque, muy válidos para Segunda B.

–También tendrá que volver a la capital en la segunda vuelta para medirse a Unionistas en Las Pistas.

–Sí, allí sí que jugué en División de Honor. Nos medimos aquí a ellos en 15 días e iremos allí en la segunda vuelta. Será otro lugar especial para jugar como ir a Guijuelo. Volver a Salamanca siempre es especial para mí.

–¿Qué le ha dicho su padre?

–Que disfrute del Helmántico, he estado muchos años de recogepelotas tanto allí como por Las Pistas y el Tori. Espero que venga a verme y a ver si logramos la victoria.

–Por último, ¿cuál es el reto del Unión Adarve este curso?

–Seguir asentándonos en la categoría como hicimos el año pasado. Estar tranquilos durante el año y no coquetear con el descenso.Y cuando logremos la salvación, mirar todo lo arriba posible.