Alberto Marcos e Irati Ormazabal conquistan la XIV Media Maratón de Ciudad Rodrigo
La prueba, con cerca de 500 participantes en sus dos modalidades, también fue Campeonato Provincial de la distancia
REDACCIÓN / WORD Salamanca
Domingo, 5 mayo 2019, 19:16

La Media Maratón de Ciudad Rodrigo, volvió a ser una gran fiesta deportiva esta mañana con la celebración de su XIV edición y IX por relevos, en un día espectacular y soleado.

La cita mirobrigense, que viene celebrándose siempre el último domingo del mes de Abril, este año se tuvo que posponer al siguiente fin de semana, domingo 5 de mayo, debido a la convocatoria de las elecciones generales. Un años más, la prueba ha estado Coorganizada por el C.D. Cazahitos, C.A. Rincón Oeste y la Diputación Provincial de Salamanca, con la Colaboración de los Excelentísimos Ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y de Sancti-Spíritus, además de varias Entidades y Casas Comerciales.

A las 10.30h, Don Bienvenido Garduño – Alcalde del Ayuntamiento de Sancti Spíritus- dio el pistoletazo de salida a todos los participantes -llevándose a cabo conjuntamente el Campeonato Provincial de media maratón-, los cuales realizaron un pequeño recorrido por la localidad de Sancti Spíritus, para tras ello, encarrilarse todos ellos por la N620 que transcurre entre las localidad de Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo, llenando la misma de un gran contraste multicolor de todos los participantes y personas animando.

Los más rápidos de esta nueva edición han Alberto Marcos Rodríguez (Vino de Toro –Caja Rural) con un tiempo de 1.09.27 y Irati Ormazabal Velez (Independiente) con un tiempo de 1.28.51; los 2ºs puestos fueron para Manuel Vicente Tejedor Morán (Independiente) con 1.11.49 y Celia Matias (Casa do Povo Mangualde) con 1.30.05; 3ºs Adrián Martín Rodríguez (Independiente) con 1.12.45 y Lurdes Monteiro (Casa do Povo Mangualde) con 1.30.49; en 4ª posición, Juan Calvo Ortega (C.D. Solorunners Valladolid) con 1.12.55 y Cristina Cantero Díez (Runners Hergar) con 1.33.07; por último en 5ª posición y completando el podio, Pedro Machado (Casa Do Povo de Mangualde) con 1.13.20 y Hortensia Hernández Sanchez (Independiente) con 1.34.17.

Se entregaron premios además a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en masculino como en femenino, desde Senior hasta Máster 60. Además, se dieron también premios especiales al primer atleta local, atleta más joven y veterano, tanto en masculino como en femenino. Se mantuvieron los premios económicos, siendo los 30 primeros -tanto en masculino como en femenino- los que recibieron dichos premios.

Asimismo, se premió también a los 3 primeros equipos tanto masculinos como femeninos en forma de especie, siendo los mejores en masculino: 1º Casa Do Povo Mangualde, 2º Atletas Veteranos Salamanca y 3º Team Run&Go.

Y en femenino: 1º Casa Do Povo Mangualde, 2º Team Run&Go y 3º Guarda Runners.

Se destacó también al atleta de silla de Ruedas, Vicente Martín Calvo (Atletas Veteranos Salamanca), habitual en esta media maratón.

En la modalidad de la Media Maratón por Relevos, este año ha contado con 30 equipos –récord de equipos inscritos-, manteniendo la categoría Femenina, Masculina y mixta.

El podio de los Relevos Masculinos quedó de la siguiente manera: 1º Fucorunners con un tiempo de 1.15.09; 2º DC Castellanos de Moriscos 1 con 1.22.17 y 3º Maratona Clube Vila Chã-Seia con 1.26.48.

En Féminas, 1º Kasikeno con un tiempo de 1.42.37; 2º Club Deportivo Alcer Femenino con 1:45:59 y 3º Abadengo Running 1 con 1:46:18.

En la categoría de relevo mixto los vencedores han sido los siguientes equipos: 1º Team Run&Go 1 con un tiempo de 1.23.42; 2º Club Deportivo Alcer Mixtos 1 con 1.24.35 y 3º, LibertyRunner-Alcer con 1.28.53.

La entrega de premios fue llevada a cabo por varios representantes tanto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como de Sancti Spíritus, entre los que se encontraba tanto el alcalde de la Localidad Mirobrigense Don Juan Tomás Muñoz Garzón y el de Sancti Spíritus, Don Bienvenido Garduño.

Destacar una excelente bolsa del corredor (chaleco running y camiseta de manga larga conmemorativa de la prueba –se dio a la entrega del dorsal-, bolsa y caldo aneto, fruta, pastelito, bebida…), además de la gran comida ofrecida para todos los participantes y acompañantes que así lo han querido, consistente en una exquisita paella, huevos fritos con farinato (plato típico mirobrigense)… además de fruta y todo tipo de bebida. Lo que hace que esta carrera tenga una excelente aceptación en todo su conjunto un año más.

