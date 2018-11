FÚTBOL - Segunda B Alarma en el CD Guijuelo con las posibles lesiones graves de rodilla Ayub se retira en silla de ruedas ante Las Palmas Atlético. / CD GUIJUELO Las pruebas darán hoy el diagnóstico para Ayub, Razvan y Fuster y no se descarta que más de uno pueda tener largos periodos de baja JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 13 noviembre 2018, 11:18

Compás de espera en el CDGuijuelo pero con la 'mosca detrás de la oreja'. Lo peor de las últimas semanas no está siendo la caída en los resultados del conjunto chacinero, que lleva una victoria, un empate y tres derrotas en las últimas cinco jornadas del campeonato liguero en el grupo I de Segunda B. Y es que el club chacinero conocerá hoy el alcance de las lesiones de rodilla de tres jugadores claves en los planes de Ángel Sánchez: Razvan, Manu Fuster y Ayub, que ha sido el último en caer el pasado domingo ante Las Palmas Atlético (3-1) y que tuvo que ser sustituido ya en la primera parte del encuentro. El marroquí ya sufrió una grave lesión de rodilla (rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda) al final de la pretemporada 2016-2017 y que le dejó apartado de los terrenos de juego durante toda la temporada, ya que no regresó al juego con los chacineros hasta la 2017-2018 disputando solo 16 partidos en la segunda parte de la temporada. Esta temporada y tras un gran rendimiento saliendo del banquillo, ha acabado haciéndose un hueco en el once de Ángel Sánchez: ya llevaba tres encuentros como titular y siete como suplente.

Las sensaciones no son nada positivas en dos de ellos, Fuster y sobre todo Ayub, por lo que podrían estar varios meses de baja si hoy las noticias que llegan tras sus respectivas resonancias magnéticas de las articulaciones. Con Razvan, las sensaciones del propio jugador son diferentes y aunque podría estar varias semanas de baja, no se 'espera' una grave lesión.

Fuster ha jugado once encuentros, todos ellos como titular, y solo se ha perdido el del pasado fin de semana en Las Palmas. Razvan, por su parte, ha sido titular en 9.

Además de estas bajas, el CDGuijuelo se presentó el pasado domingo en tierras canarias también con las bajas de James, Jesús Muñoz y el capitán Jonathan Martín, hecho que llevó al técnico del CDGuijuelo a tirar del canterano Fran Sánchez, que debutó con el primer equipo en el minuto 89 ante Las Palmas Atlético entrando al terreno de juego por Manu Dimas.