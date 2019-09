Fútbol - Segunda B Aguirre: «Los resultados no pueden marcar nuestro estado emocional» Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas CF. / MANUEL LAYA El entrenador de Unionistas CF asegurá que han trabajado toda la semana para ser fuertes y logar una victoria ante el Alavés B este domingo I. L. S. / WORD Salamanca Viernes, 6 septiembre 2019, 13:47

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, insistió en que los estados emocionales del equipo no pueden depender de los resultados, y tras dos derrotas consecutivas, aseguró en la previa del partido que le enfrentará este domingo al Alavés B en Vitoria, que han trabajado toda la semana para corregir errores y acudir al partido con las cosas claras para poder ganarlo y estrenar el casillero.

El entrenador asturiano afirmó que la semana de trabajo había sido normal. «Hemos arrancado bien y, a falta de la sesión de mañana, ha ido bien. No tenemos bajas a día de hoy. Ha sido algo normal», señaló, añadiendo que «en el inicio de semana siempre aprovecho para trasladar algún mensaje y empezar a trabajar ciertos aspectos. En el caso de este lunes enfocamos la semana al partido ante el Alavés, fortaleciendo la parte mental de los jugadores».

En relación a la situación del equipo y los fallos que se han cometido, Aguirre aseguró que «estamos en un proceso de mejora en todas las facetas todavía. Tenemos que trabajar en todas las direcciones. Por eso, esta semana hemos vuelto a insistir en trabajar todos los aspectos del juego. Estamos encajando goles y hemos incidido en ello, en las causas y en cómo prevenir esas situaciones. A nivel ofensivo veníamos de un partido con dieciséis remates a portería, once dentro del área, cuatro palos, etcétera. Registros positivos, pero caímos», lamentó el técnico de Unionistas CF.

Aunque no quiso desvelar mucha información sobre el posible once que saltará al campo este domingo, a preguntas de los periodistas se refirió en concreto a un jugador como Góngora, que salió desde el banquillo el pasado domingo. «Estuvo muy bien contra la Real Sociedad B. Tuvo un registro de acierto muy alto. Siempre es una opción para jugar. En esa posición, con él y Gallego, estoy muy tranquilo. Para este domingo están disponibles los dos y cualquiera que juegue dará garantías», afirmó.

Y volviendo al estado anímico de los jugadores tras el mal arranque liguero, Aguirre fue muy claro al afirmar que «en el fútbol puedes ganar, empatar o perder y los estados emocionales no pueden depender del resultado porque te vuelves loco. Hemos perdido dos partidos. Me hubiera gustado ganarlos. En la derrota el estado de ánimo siempre es peor que en la victoria. Ya lo trabajamos durante la temporada pasada. Queremos empezar a ganar. Necesitamos ganar. En las dos derrotas hemos tenido registros positivos y trabajamos sobre ello para llegar a poder ganar. Eso no nos sirve de consuelo e intentaremos vencer este domingo».

Aguirre, que reiteró que no tiene bajas y que le tocará dejar a gente fuera de convocatoria, también se refirió al rival, asegurando que el Alavés B «es un filial que tiene una buena mezcla de jugadores. Es un equipo trabajado, que tiene mucho trabajo detrás y se ve. No ha ganado todavía, pero ha empatado contra Logroñés y Burgos. Tendremos que estar fuertes en lo colectivo y ser autoritarios en los duelos porque va a ser un partido exigente», concluyó