Fñutbol-Segunda B Aguirre rehúye dramatizar pero asegura que «hay que actuar porque nadie nos va sacar de esto« Roberto Aguirre, gesticula durante la rueda de prensa. / MANUEL LAYA El entrenador de Unionistas CF asegura que el equipo tiene necesidad de ganar y que el desplazamiento para enfrentarse este sábado al filial de Osasuna es una buen oportunidad ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMNACA Viernes, 18 octubre 2019, 14:36

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca , reconoció ayer en su comparecencia ante los medios de todos los viernes que el equipo afronta una nueva jornada con necesidad de ganar para engrosar el casillero de puntos. El técnico blanquinegro afirmó que el partido de este sábado ante el filial de Osasuna (Tajonar, 16:30 horas) es una nueva oportunidad para sumar puntos. Aguirre no podrá contar ni con Ribelles ni con Guille Andrés, pero recupera a Álvaro Romero.

El entrenador de Unionistas comenzó reconociendo «que llegamos con necesidad por los puntos que llevamos y con muchas ganas por tener una nueva oportunidad para sumar. Queremos ganar fuera de casa también. Lo importante es que estamos preparados».

Además, Aguirre también asumió que el equipo debe mejorar. «Siempre tiene que haber mejoras, pero de una manera continua y global. Queremos no encajar tantos goles, queremos intentar ganar con portería a cero, tener una mayor solvencia, pero eso lo da el trabajo diario. Y también ha que tener en cuenta también están los rivales y sus argumentos».

El equipo tendrá una baja importante para este partido como es Ribelles, pero Aguirre aseguró que «tenemos alternativas. Están Portilla o Mathieu que han comparten esa posición. También Zubiri que ha jugado en esa posición o Gallego. Nos movemos en esos perfiles para dar normalidad a esa posición».

Además, el técnico adelantó que Guille Andrés sigue sin poder entrar pero que «Álvaro está disponible. Los demás han entrenado con normalidad. Carlos de la Nava sigue en proceso de recuperación tras salir de la lesión y jugar el otro día. Los demás están todos.

Aguirre no quiso ocultar que la situación es comprometida pero no quiso utilizar la palabra alarma. «Esta semana lo describía todo con el grupo. Nuestra situación es que tenemos cinco puntos. Hemos tenido un mal arranque en el que no está costando sacar los partidos adelante, aunque estamos compitiendo bien. En el último partido cuando nos meten el gol, nos mantenemos firmes, empatamos e incluso pudimos ganar. Fue una respuesta buena ante una situación complicada. El proceso es ese. Cuando arrancas mal buscas una referencia y la nuestra es la pasada temporada. Es una referencia real. Podemos hacer 15 puntos hasta el final de la primera vuelta, y 20 puntos, es un reto al alcance de la mano. Lo hicimos el año pasado y podemos hacerlo ésta... la misión está en conseguir 15 o 20 puntos en 11 partidos y ojalá ocurra como la pasada campaña, que acabamos con 28 puntos y pudimos acabar con 31.«, afirmó.

Respecto a si estaba preocupado por la situación, Aguirre volvió a enviar un mensaje de relativa tranquilidad. «Esto me mantiene ocupado, no preocupado. Hay que acentuar el trabajo y en mi forma de trabajar, no hay diferencias cuando gano o cuando pierdo. Hay que mandar el mensaje adecuado, el correcto al vestuario; esa una situación complicada y hay que apechugar con ella. Hay que actuar porque nadie nos va a sacar de esto«, aseveró el entrenador.

Y tampoco quiso eludir el hecho de que tanto el como él equipo hayan recibido críticas y afirmó que «entiendo la crítica en la victoria y cuando las cosas van bien y yo soy partícipe de ella. Pues imagínate si estás en una situación en la que pierdes. El futbolista tiene que aprender a convivir con esto y más en este deporte; tiene que digerirla y entenderla, pero desde el raciocinio. Es verdad que cada uno tiene un perfil y hay gente que no se inmuta y a otro le afecta más. Al futbolista le debilita más la crítica que el halago. Pero todos están bien. Estamos pasando por esta situación con fuerza para superarla porque todos están trabajando muy bien», e insistió en lo importante es mantenerse en la línea «ya lo hicimos el año pasado. No podemos hundirnos por los resultados, lo importante es mantenerse en la idea y progresar. Estamos siendo mejores que lo que demuestran resultados que hemos tenido».

Finalmente, respecto al rival de este sábado en su desplazamiento a tierras navarras, Aguirre señaló que «el punto fuerte son sus delanteros. Son jugadores que están dando un muy buen rendimientos. Es un filial con buenos jugadores. Hay que tratar de controlar todo».